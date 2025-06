Zuchovicki advirtió sobre el impacto del ajuste en el consumo cotidiano

El economista Claudio Zuchovicki ofreció un análisis profundo sobre la situación económica actual del país, alertando sobre las consecuencias del ajuste en el consumo cotidiano.

En conversación con una radio porteña, Zuchovicki destacó: “La macro ya no se discute: el Gobierno la ordenó. Ahora discutimos la micro, lo que vive la gente en la calle, el kiosquero, el que va al supermercado”.

Ante la persistente escasez de dólares y el optimismo oficial respecto a una posible baja sostenida del tipo de cambio, Zuchovicki explicó que “en finanzas, cuando tenés superávit, cuando ganás más de lo que gastás, eso genera estabilidad”. Sin embargo, enfatizó que esa estabilidad macroeconómica “todavía no llegó al día a día de millones de personas”.

En cuanto a los sectores más afectados, como el comercio minorista, el economista fue contundente: “Esta semana se habló del cierre de 15.000 kioscos. Es tremendo. Y no es sólo por los impuestos o los alquileres, sino porque el consumo se derrumbó. Antes el margen era muy chiquito, pero se vendía. Hoy ya no alcanza. El que tenía tres sucursales se queda con una. Es un proceso de ajuste muy fuerte que impacta directamente en los ingresos familiares”.

En este contexto, Zuchovicki insistió en que la inflación no es sólo un fenómeno monetario, sino también una “responsabilidad del Estado”.

“El desafío ahora es que la gente tenga dinero en el bolsillo. No podemos tener una economía donde el consumo sea un ahogo. Cuando la gente no puede consumir, se enfría todo, y ahí perdemos todos”, enfatizó.

El economista también reflexionó sobre el rol de los medios en el actual contexto económico: “Hay una obsesión por el minuto a minuto, por el rating. Algunos se quejan de censura porque no reciben pauta del Estado, pero la verdad es que hoy el problema real es que no hay pauta, porque no hay plata. Todo está recortado”.

Para Zuchovicki, el desafío económico argentino ya no se encuentra únicamente en los números grandes. “Hoy la macro no se discute. El debate está en cómo hacemos que esa macro ordenada se traduzca en un país donde se pueda vivir mejor, donde el que trabaja llegue a fin de mes y el que produce no cierre su persiana”.