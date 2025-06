Paulón cruzó a Milei: "Sin pluralismo no hay democracia"

En el Foro Económico de Madrid, el presidente Javier Milei lanzó una contundente declaración: "muerte al socialismo". Esta afirmación ha provocado una reacción en la provincia de Santa Fe, donde el Partido Socialista tiene un fuerte arraigo y una historia marcada por tres gobernadores: Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz. Actualmente, Mónica Fein y Esteban Paulón, diputados nacionales, han ampliado una denuncia presentada en enero, ahora por "incitación al odio ideológico e instigación a la violencia".

Paulón, en diálogo con Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, expresó: "La denuncia está allí porque sabemos que la Justicia, en sus tiempos, activa las investigaciones. Esta es la única denuncia penal que está presentada hacia el presidente de la Nación". Paulón también recordó que el discurso de Milei en Davos ya había generado una respuesta social significativa, vinculada a la comunidad LGBT.

Sobre el impacto de la denuncia, Paulón comentó: "Sí, tiene efecto porque el Presidente de la Nación y su investidura funcionan y tienen vigencia las 24 horas, los siete días de la semana". Aclaró que, aunque Milei no tenía agenda oficial en Madrid, su presencia en el foro es relevante debido a su cargo.

El diputado también se refirió a los mensajes de Agustín Laje, un ideólogo cercano a Milei, quien afirmó que "no podemos convivir con socialistas o con gente de izquierda". Paulón consideró que esta retórica es peligrosa, afirmando: "La ideología no actúa en el vacío. Somos personas las que llevamos adelante una ideología y hay una enorme dificultad para entender que la sociedad es plural".

Paulón advirtió que la idea de exterminar a quienes piensan diferente es un mensaje peligroso: "Sin pluralismo no hay democracia. Vivir en un sistema donde el líder define qué se puede pensar y qué no es una idea muy peligrosa". Además, enfatizó que el intento de anular al que piensa distinto no solo genera violencia, sino que también empobrece la democracia.

Acerca del avance de la denuncia presentada en enero, Paulón indicó que "hoy no avanza" y que continúan intentando darle continuidad. "Es importante que esto avance, sobre todo para que el presidente entienda que en el mundo existen personas que no piensan como uno", concluyó.

Finalmente, se abordó la posible candidatura de Paulón en las elecciones de octubre, ya que el Partido Socialista busca ampliar su representación a nivel nacional. "Queremos que en la campaña haya socialistas hablando de las ideas del socialismo y planteándoselas a la ciudadanía", afirmó Paulón, dejando abierta la posibilidad de una mudanza a la Ciudad de Buenos Aires para fortalecer su presencia política.

Entrevista de Hernán Funes.