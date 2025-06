Toti Pasman debutó en streaming y se generó un cruce con Cinthia Fernández en vivo

Toti Pasman, en su debut en un nuevo programa de streaming, protagonizó un cruce inesperado con Cinthia Fernández. Durante la emisión, el periodista solicitó a la mediática que enviara un saludo a su grupo de amigos. Esta petición generó malestar en Fernández, quien se sintió "cosificada" y decidió confrontar a Pasman en vivo.

El periodista explicó luego, en una entrevista con el programa "Intrusos", que la intención era simplemente incluir a Cinthia en el streaming. Según sus palabras, el grupo de chat de amigos había solicitado un saludo y no se esperó que ella se molestara: "La banda pide un beso de Cinthia, que les dedique el programa y eso le molestó. Son discusiones que se dan. Y esto no fue una discusión. Yo pedí que ella entre al streaming, me parece piola, me parece inteligente. Como la conozco, nunca pensé que se iba a poner mal".

En su defensa, Pasman reconoció que tal vez su comentario pudo haber caído mal, expresando: "Por ahí pequé de machirulo. Pero su reacción fue desmedida. Hay que estar atento, no se piden más saludos. Hay que aflojar un poquito, el piropo no se puede decir más, no se pueden hacer un montón de cosas porque te matan. Andá al psicólogo".

Cinthia, por su parte, no tardó en responder. Se comunicó con el programa para aclarar su postura, revelando que Pasman había pedido perdón a su pareja, Roberto Castillo. Afirmó que consideraba la situación desubicada y poco natural, acotando que "esta gente se quedó en el tiempo".

También compartió que la producción no la contactó y que no estaba segura de ir al ciclo ese miércoles. Resaltó: "Me llamaron para hacer un programa de actualidad, no para soportar gente que haga comentarios pelotudos. Después me dice que es por admiración, me trata de pelotuda".