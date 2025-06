Albareda admitió que mató a Susana Montoya: "No sé si estoy arrepentido"

Una entrevista publicada el domingo en La Voz del Interior dejó al descubierto los detalles escalofriantes del asesinato de Susana Montoya a manos de su hijo, Fernando Albareda, en un caso que combina una tragedia familiar con el doloroso trasfondo de la dictadura militar.

El abogado defensor de Albareda, Mario Gregorio, explicó los pormenores del caso, los desafíos de la defensa y las implicancias legales de un crimen que conmocionó el año pasado a la sociedad cordobesa.

El caso tiene como protagonista a Fernando Albareda, hijo de Fermín Albareda, un policía secuestrado, torturado y desaparecido durante la dictadura por su vinculación al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

La familia, compuesta por Susana Montoya y sus dos hijos, Ricardo y Fernando, estaba en proceso de recibir indemnizaciones por los crímenes de lesa humanidad sufridos por Fermín. Sin embargo, una disputa por el destino de esos fondos desencadenó una tragedia: Fernando, de 47 años, confesó haber asesinado a su madre, Susana, ahorcándola con una soga tras una discusión.

En la entrevista con el periodista Ary Garbovetzky, Albareda relató el momento del crimen con crudeza: "(Susana) Salió al patio para darle de comer a uno de los perros, yo salí detrás de ella y, totalmente enceguecido, le dije que con mis hijos no se metiera, que no me hiciera eso con mi familia. Le agarré una soga, se la envolví en el cuello y la ahorqué, diciéndole que me había dejado sin padre, que me había hecho pasar un momento terrible de mi vida y que se estaba metiendo con mi familia".

Según Albareda, el desencadenante fue la decisión de su madre de no destinar parte de su indemnización a sus nietos, rompiendo una promesa previa. Además, insistió en una grave acusación: sostiene que Susana fue responsable de la entrega de su padre a las fuerzas represivas, una versión que su hermano Ricardo desmiente categóricamente.

El abogado defensor de Fernando, Mario Gregorio, habló con Cadena 3 sobre la complejidad del caso: "Es una historia terrible, que trasluce el dolor de una época oscura. La desaparición, tortura y muerte de Fermín Albareda dejó vidas rotas y este crimen es una muestra de esas heridas. No justificamos el hecho, pero el trasfondo no es el de un homicidio común. No es habitual que un hijo atente contra su madre".

Gregorio aclaró que, aunque la disputa por la indemnización fue un componente, no consideran que fuera el motivo principal. "Fernando tenía su propia indemnización, al igual que Ricardo y Susana. El conflicto estalló cuando ella cambió su decisión sobre destinar parte de su dinero a los nietos. Eso, sumado a su convencimiento de que su madre traicionó a su padre, desató la tragedia".

El abogado también abordó las dificultades de defender a un acusado que confesó públicamente el crimen: "Es un desafío profesional enorme. Nuestra función es garantizar el derecho de defensa y el debido proceso, aunque el hecho sea aberrante".

Gregorio enfatizó que no buscan justificar el asesinato, sino contextualizar una historia marcada por el trauma de la dictadura y las tensiones familiares.

Un aspecto polémico del caso es el destino de las indemnizaciones. Según Gregorio, tanto Fernando como Ricardo tienen derecho a recibir las suyas, derivadas del secuestro y asesinato de su padre, independientemente del crimen. "El hecho de que Fernando haya matado a su madre lo excluye como heredero de la indemnización de Susana, pero no de la que le corresponde por su padre. Son cuestiones legales separadas: lo penal y lo civil van por vías distintas", explicó a Cadena 3.

El caso, que combina una confesión pública estremecedora con el peso histórico de la dictadura, plantea dilemas éticos y legales. Gregorio reconoció el malestar que genera el hecho de que Albareda pueda recibir una indemnización tras el crimen. "Entiendo que resulte difícil de aceptar, pero legalmente son derechos adquiridos por hechos distintos. La indemnización de Fernando, o eventualmente de su familia, no se ve afectada por este homicidio", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá.