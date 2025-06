Los horarios y los temas que interesan antes de que Colapinto corra en Canadá

Luego de la triple semana de carreras que incluyó Imola, Mónaco y Montmeló, el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 llega luego de que los equipos y pilotos tuvieron un fin de semana de descanso antes de cruzar el Atlántico por segunda vez en la temporada. De camino al Circuito 'Gilles-Villeneuve' -4.361 mts.- semi permanente de Montreal que a menudo ha generado dramatismo, se abren algunos interrogantes que podemos analizar.

¿Cómo llega Franco Colapinto?

La primera y más importante, claro, tiene que ver con nuestro piloto. En principio, atravesó sin descanso tres semanas durísimas, llenas de eventos muy buenos y de los otros, por que la pausa de dos semanas sin correr le debe haber venido muy bien. Sus tres 'Grand Prix' de regreso no han causado muy buena impresión puertas afuera del equipo y el argentino tendrá que llegar bien preparado y equilibrado para su primera cita en Notre Dame.

El reposo, para mirar las cosas con calma, la posibilidad del análisis de los datos y el uso del simulador le ayudarán a llegar bien preparado. En lo que tiene que ver con la atmósfera especial que rodea a un equipo en problemas, si se confirma la llegada del experimentado inglés Steve Nielsen a la dirección dejada vacante por Oliver Oakes, solo puede significar una paso positivo para Franco. Nielsen -un ex-Benetton y ex-Renault, es de confianza para Flavio Briatore y funciona con sus códigos- puede absorber mucha de la presión y liberar a Colapinto para que complete más relajado su etapa de adaptación al coche y al equipo.

¿Cómo responderá Verstappen?

Max Verstappen dio una buena batalla durante la mayor parte del GP de España, él y Red Bull atacaron y mantuvieron a McLaren alerta con una agresiva estrategia de tres paradas. El AS del final echó por tierra todo el buen trabajo, ya que Red Bull solo tenía neumáticos duros nuevos para montar en el coche de Verstappen, y pronto comenzó a perder posiciones. A continuación, se produjo una controvertida colisión con George Russell, que le valió al vigente campeón una penalización de tiempo que lo relegó al décimo puesto al final de la carrera. Verstappen recurrió a redes sociales el día después de la carrera para afirmar que el incidente "no estuvo bien y no debería haber ocurrido". Independientemente de la opinión sobre el incidente, la realidad es que los tres puntos de penalización que recibió Verstappen lo dejan a solo un punto de la suspensión automática. El neerlandés estará en la cuerda floja tanto en Canadá como en Austria antes de que se cumplan dos puntos de penalización, por lo que este fin de semana necesitará evitar una sanción. ¿Correrá como siempre, Max, en Canadá?

¿Correrá Stroll?

Lance Stroll tuvo que retirarse de la carrera de España el sábado por la noche por una lesión. El equipo médico desaconsejó a Stroll competir debido a dolores en la mano y muñeca derecha. Aston Martin, en un comunicado, afirmó que cree que las molestias están relacionadas con un procedimiento al que se sometió tras un accidente ciclista durante la pretemporada de 2023. La escuadra no pudo reemplazar a Stroll en Montmeló porque ya había clasificado el coche y, aunque no pudo ofrecer un pronóstico sobre si estaría en condiciones de regresar en la carrera de su país, los comentarios de los últimos días hablan de un pronóstico favorable para el piloto que, además, es el hijo del dueño del equipo, Lawrence Stroll.

La continua lucha por el puesto de piloto de McLaren.

A pesar del desafío, los pilotos de McLaren se mantuvieron al frente prácticamente sin problemas -a pesar de los intentos de Red Bull- en España. Y fue Oscar Piastri quien se alzó con su quinta victoria de la temporada. Una victoria importante para el australiano, cuya ventaja al frente del Campeonato de Pilotos -tras el triunfo de Lando Norris en Mónaco-, se había reducido a tan solo tres puntos. La diferencia se reestableció en 10 puntos de nuevo, pero ambos pilotos siguen muy igualados y la pelea por las 'pole positions' y las victorias, continúa siendo dura y se vive cada minuto dentro de las cuatro paredes de la escuadra. McLaren ha reiterado que son conscientes de que, en algún momento, la batalla puede desembocar en un choque en pista, pero hasta ahora los dos pilotos se han mantenido a cero. Queda por ver si esto se mantendrá a medida que nos acercamos al ecuador de la temporada.

Una oportunidad para que Mercedes vuelva a amenazar.

Uno de los aspectos más intrigantes de esta temporada ha sido la aparición de diferentes equipos que amenazan a McLaren en diferentes escenarios. En Miami, Kimi Antonelli consiguió la pole position para Mercedes, luego Max Verstappen ganó en Imola para Red Bull, seguido por Ferrari liderando el desafío con Charles Leclerc en Mónaco. La última carrera en España vio a Red Bull presionando de nuevo en cabeza, pero Canadá ha sido un terreno de caza más favorable para Mercedes en los últimos años, gracias a las temperaturas más bajas y al dibujo de la pista. Claro que no hay garantías de cómo será el clima este fin de semana, y también hemos visto carreras muy cálidas en Montreal, pero por ahora parece que hará algo de frío, lo que debería jugar a favor de Mercedes. Hace un año, George Russell consiguió la pole position en Canadá, marcando un tiempo de vuelta idéntico al de Max Verstappen, pero saliendo desde la pole por ser el primero en obtenerlo, mientras que los siete primeros coches de la clasificación estaban separados por tan solo 0.28s. Mercedes necesita otro fin de semana fuerte y la oportunidad de descontar a Ferrari, tras haber caído al tercer puesto, por detrás de 'La Scuderia', en el Campeonato de Constructores en la última carrera.

Un circuito divertido para competir.

La sesión de clasificación del año pasado fue bastante épica, pero la carrera en sí también fue emocionante, ya que la lluvia creó condiciones difíciles para todos los equipos y pilotos. Había varios nombres en la mira para la victoria, y los cuatro primeros cruzaron la meta con una diferencia de cinco segundos, con Verstappen como ganador. Aunque la lluvia no influya en la carrera, el Circuito 'Gilles-Villeneuve' es un escenario ideal para que los pilotos batallen entre sí. El trazado presenta numerosas rectas largas que desembocan en chicanas o horquillas, con la curva 1, la horquilla de la curva 10 y la última chicana de las curvas 12 y 13 (donde el "Muro de los Campeones" espera por fuera) ofreciendo oportunidades de adelantamiento. La presencia de barreras de hormigón en el exterior de muchas de esas chicanas también implica que los errores se penalizan y los pilotos deben tener el control total en todo momento; cualquier pequeño error puede hacer que un coche pierda mucha inercia y lo deje vulnerable a un ataque por detrás.

Si a eso le sumamos una multitud enorme en una ciudad que disfruta al máximo el fin de semana de carreras, el ambiente suele ser especial para el Gran Premio de Canadá.

Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 -programa, en hora argentina-

Viernes 13 de junio

Práctica Libre 1, 14:30 hs.

Práctica Libre 2, 18:00 hs.

Sábado 14 de junio

Práctica Libre 3, 13:30 hs.

Clasificación, 17:00 hs.

Domingo 15 de junio

Carrera -70 vueltas-, 15:00 hs.

Cadena 3 Motor. Sobre un reporte y fotografías de formula1.com