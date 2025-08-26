Personal moderniza su infraestructura en Mina Clavero y Villa Cura Brochero

Con el objetivo de continuar evolucionando la experiencia de conectividad en el hogar de los clientes, con mayor velocidad de navegación, Telecom moderniza su infraestructura en Mina Clavero y Villa Cura Brochero con su servicio de conexión a internet de Personal, mediante la solución tecnológica FTTH (Fibra óptica al hogar).

Con esta nueva tecnología los clientes vivencian una mejor experiencia de navegación, con velocidades simétricas (igual velocidad de subida que de bajada) de hasta 600 megas que permite una mejor experiencia a la hora de subir contenidos, audio y vídeo, compartir archivos, trabajar en la nube, hacer videoconferencias HD, ver TV en alta definición, jugar online o descargar grandes archivos en pocos minutos.

Actualmente en Mina Clavero hay más de 7.000 hogares con posibilidades de disponer el servicio de fibra óptica, alcanzando aproximadamente a unas 270 manzanas urbanas.

En Villa Cura Brochero hay más de 4.600 hogares en más de 170 manzanas.

La inversión que la empresa está realizando para modernizar la infraestructura en ambas ciudades no solo acompaña el crecimiento digital de las personas, sino que también potencia el desarrollo económico local.

Además, habilita el acceso a plataformas tecnológicas de vanguardia, alineadas con los más altos estándares internacionales.

En un mundo cada vez más digital, estas mejoras permiten que más personas puedan trabajar, estudiar y entretenerse a través de aplicaciones y servicios innovadores.

Además, los clientes pueden acceder a una nueva experiencia de televisión y streaming a través de Flow. }

Este servicio integra todos los canales de la televisión tradicional, contenidos exclusivos y a demanda y suma funcionalidades destacadas para disfrutar además desde la televisión, celulares, tablets, pc, en todo momento y en el lugar deseado.

Esta nueva oferta de conexión a internet de banda ancha fija más TV brindará a los clientes una experiencia de conectividad y entretenimiento superadora, acercando una propuesta de valor diferencial con el servicio de televisión y streaming.

Experiencia Flow

Con Flow, los clientes cambian la forma de ver televisión de manera tradicional, permitiendo disfrutar de una experiencia nueva gracias a sus funcionalidades diferenciales.

A través de Flow, se puede acceder a más de 173 canales digitales y 145 señales HD de manera directa.

Además, se puede disfrutar más de 30.000 horas de contenidos de on demand nacionales e internacionales como series, películas, estrenos recién salidos del cine y coproducciones propias que surgen como producto de acuerdos con productoras aliadas como BBC, Atresmedia, Sony, Disney+, HBO, Paramount+, entre muchas otras.

Por otro lado, los clientes pueden disfrutar de los shows y festivales de música más populares del país en vivo o revivirlos en otro momento.

Algunas de las nuevas funcionalidades son:

» Ver desde el inicio, para visualizar desde el comienzo un programa que está siendo emitido.

» Ver programas ya emitidos, que permite navegar la grilla de programación hacia atrás para ver programas que fueron emitidos las últimas 24horas.

» Grabar en la nube contenido y almacenarlo para ser visto en el momento deseado desde cualquier dispositivo.

» Pausar en vivo en cualquiera de los dispositivos.

» Continuar en otro dispositivo, pudiendo pausar un contenido en cualquier dispositivo y luego seguir visualizándolo en otro.

» Contar con perfiles múltiples: la plataforma permite crear diversos perfiles y cada uno contará con sus propias recomendaciones personalizadas.

De acuerdo a los contenidos que el usuario vea, Flow recomendará los mejores contenidos personalizados.

» Enviar un contenido a la TV: comenzar a reproducir un contenido en la segunda pantalla y enviarlo a la TV para seguir visualizándolo (o viceversa).

Flow también integra los contenidos y apps de streaming internacionales más importantes como Netflix, YouTube, Disney+, Amazon Prime Video, HBO MAX, Universal+ y Paramount+ permitiendo a sus clientes acceder de manera directa a los mismos desde un único lugar. Además, cuenta con una aplicación diferencial de radios y música, donde los usuarios podrán acceder a radios y a 50 señales de música para todos los gustos.

De esta manera los clientes no sólo podrán acceder a contenidos exclusivos de Flow, sino a una experiencia unificada de entretenimiento, con oferta centralizada y de calidad.

Con el servicio de Flow el cliente podrá acceder, de manera gratuita, a Flow App para ver el contenido desde múltiples dispositivos.

Para conocer todos los detalles de la nueva oferta de servicios y para su contratación pueden contactarse con el número de atención 0800-199-7775 o a través de: https://www.personal.com.ar/internet.

Telecom Argentina continúa así el despliegue con tecnología fibra óptica al hogar (FTTH) en diferentes ciudades de Argentina.

En paralelo, viene realizando la mayor transformación de la infraestructura de su red, tanto fija como móvil, introduciendo nuevas tecnologías de acceso que permiten mayores velocidades y contribuyendo además a optimizar la calidad de servicio en términos de estabilidad y disponibilidad, lo que mejora significativamente la experiencia del usuario en su conexión a internet tanto dentro como fuera del hogar.