Juan Fuentes presenta su peña en Río Cuarto: "Me siento adoptado por Córdoba"

La peña de Juan Fuentes se presentará en vivo este sábado por la noche en Opus Costanera, en Río Cuarto.

El cantante jujeño palpitó la previa de su show en Tarde y Media y no ocultó su felicidad por volver a la provincia: "Córdoba me brinda un cariño enorme, me siento adoptado".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Necesitaba tener una peña propia, charlar con la gente, que me pidan canciones", explicó Juan al ser consultado sobre el formato nuevo.

"Este show será un poco más extendido que lo común, porque a la mitad voy a hacer una pausa para contarle a la gente con canciones cómo fue mi paso por la música con el tiempo", cerró.