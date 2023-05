Damian Szifron: "Me resulta dramática la falta de talento acompañada de poder"

Fran Vidal

Persona que huye del trato con otras o siente gran aversión hacia ellas. Esa es la definición de "Misántropo", palabra con la que el argentino Damián Szifron eligió darle título a su última película, que llegó este jueves a los cines y representa su primer trabajo en Hollywood.

"La primera imagen que tuve fue la de un asesino que en mi cabeza, de alguna forma, me parecía la figura de un volcán. Un tipo que había reprimido negatividad, resentimiento, dolor, angustia, tristeza durante muchísimo tiempo. Y de pronto, al comienzo de la película, entra en erupción con una violencia tal que no lo podés parar. De ahí que la primera secuencia es la de un tirador anónimo que mata a 29 personas durante los festejos de año nuevo mientras en el mismo plano gente festeja con fuegos artificiales", describió el creador de Los Simuladores y director de Relatos salvajes en una entrevista con Cadena 3.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El film sigue la adrenalina de tres días en los que el responsable del FBI en Baltimore Geoffrey Lammark (Ben Mendelsohn) buscará detener a este asesino en masa de la mano de Eleanor Falco (Shailene Woodley), una policía local de bajo rango con fuertes demonios internos, pero en quien el agente de experiencia encontró una luz. Ahí, para el realizador, se genera un vínculo maestro-discípulo, el de aquel héroe potencial que requiere la confianza de su mentor.

"Misántropo" hace un juego constante entre la calma y el impacto de los asesinatos. "Hay películas que están al palo todo el tiempo y hay un momento donde ya no sentís nada, se ponen inofensivas. Acá la búsqueda era generar calma para que cuando la violencia rompa tenga peso e impacto", describió Szifron al respecto.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

De todas formas, aclaró que por más que tenga la forma de thriller, es una película de personajes, de emociones. "El corazón para mí es el drama institucional o personal".

"Misántropo" llega en un momento sensible para los Estados Unidos, donde estos ataques en masa son moneda corriente. Sin embargo, cuando ideó el film esto no pasaba seguido, por lo que se terminó convirtiendo en algo "testimonial y de época". "Eso trajo complicaciones y por supuesto que demandó mayor valentía, mayor coraje, mayor convicción. También podría decirse cierta terquedad de querer contar esta historia".

La película muestra también la presión de ciertos sectores, como el gobierno, para que las cosas se resuelvan a su forma. Szifron puede emparentarlo con los terremotos de la industria en Hollywood, donde tiempo atrás iba a hacer una película de la serie "El hombre nuclear", pero el cierre de un estudio y el paso a otro implicó cientos de exigencias de cambios en el guion que lo obligaron a bajarse.

En ese mundo vio mucha "necedad, competencia inútil y poca camaradería". "Uno se puede mover en la vida por deseo, hago esto porque quiero hacer esto, o por miedo, no hago esto porque temo al fracaso, temo ser castigado por una decisión incorrecta. En las compañías notás mucha gente que toda su operatoria está basada en el miedo, en vez de por el deseo o el instinto. Tenemos que cambiar de dirección y de esa forma las cosas podrían ser mejores. Para eso se necesita tener personas ocupando puestos de poder que tienen una visión, convicción y bondad, es decir, que tienen talento y también tienen sensibilidad para aplicarlo a cosas que van a beneficiar a la gran mayoría. En su lugar lo que normalmente encontrás es una combinación que bueno, en mi comunidad me resulta dramática, que es la falta de talento con poder".

Los Simuladores y por qué no hubo más temporadas

Sobre Los Simuladores, dijo que prefirieron evitar "la condena a repetir algo que gustó" haciendo más temporadas. "Hay que saber detenerse. Eso hizo que se convirtiera en clásico y 20 años después una generación la abriera por Netflix y se reprodujera su éxito, algo rarísimo, porque los productos y las técnicas envejecen".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"La gran mayoría de las cosas que hicieron eso perdieron calidad", explicó y dijo que por eso siempre pensaron en hacer una película con la que ahora planea una experiencia visual y narrativa "sin precedentes", que estrenará en 2024 y cuyo guión está estructurando.

El estreno genera una gran expectativa, pero afirmó que eso no lo presiona ni lo angustia para estar obligado a hacer algo bueno, sino que lo ve como un "estímulo". "Nos lleva a trabajar más, pensar más y mejor", apuntó.

Será jurado en el Festival de Cannes

El realizador contó que se lo ofrecieron en un lugar que le abrió las puertas con Relatos salvajes y que lo aceptó con honor y alegría, porque además le permite la chance de ver más de 20 películas de todo el mundo seleccionadas minuciosamente para eso en grandes condiciones, discutiéndolas con gente que sabe mucho. También le alegra la chance de estar en estrenos mundiales como la nueva de Indiana Jones, con el mismísimo Harrison Ford en la sala.

Sin embargo, se ve ajeno al mundo de las alfombras rojas y las premiaciones: "Si vos dijeras a partir de mañana a nivel mundial se decidió que no van a haber más festivales ni premios, sólo van a haber películas y se van a ver, yo te diría 'qué placer'". "Mi conexión con el cine siento que por suerte es muy pura, es muy directa y viene de mi relación con mi viejo, que me llevó desde muy chico", resaltó.

El cine actual, las plataformas y las series

Para Sizfron, cada vez se hacen "menos películas interesantes". "Las que me gustaron profundamente en los últimos años las puedo contar con la mano (entre las que mencionó a Matrix). A diferencia de la filmografía de los '50, '60, '70 y '80". Señaló que en films como "Tiburón", "Contacto en Francia" o "Volver al Futuro" se encontraban ideas nuevas y originales, donde "no sabías qué te ibas a encontrar". Ahora, en cambio, pese a que aclaró que "está bien" y también disfruta de eso, pasa por reecontrarse con personajes ya conocidos, ver cómo se arman los multiversos, algo que compara con la energía de los tiempos de las redes sociales y de la velocidad de TikTok.

En relación al boom de las series, consideró que "hay grandes autores trabajando en televisión" y destacó el rol de los guionistas, aunque le atraiga un poco menos la dirección. "Hay cosas buenas, no digo que no las haya. Pero vos no preguntás, ¿algo de todo esto tiene la potencia de El Padrino, Buenos Muchachos, o Tarde de perros? Para mí, hoy como espectador, no".

El director -fanático de Superman- contó que le ofrecieron muchos proyectos de cine de superhéroes, pero que ninguno terminó de conquistarlo. Sobre esas historias actuales, indicó que prefiere el cine fantástico en el que en un mundo como el nuestro irrumpe un elemento fantástico como un extraterrestre con poderes o un viaje en el tiempo. En cambio, aquellas en las que todo esto se vuelve cada vez más irreal o lejano, de "realismo mágico", le interesan menos.