Juez, sobre la situación de CFK: "La Corte va a fallar, es su responsabilidad"

El senador nacional por Córdoba, Luis Juez, se refirió a la controversia desatada por el aumento de las dietas de los senadores, que alcanzan cifras cercanas a los 9,5 millones de pesos, y criticó la falta de voluntad política de sus colegas para moderar estos incrementos en un contexto de crisis económica.

Además, abordó la situación judicial de la exvicepresidenta Cristina Kirchner y la gestión administrativa del Senado bajo la presidencia de Victoria Villarruel.

Juez explicó a Cadena 3 que, ante la reciente resolución de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, que permite a los senadores optar por no ajustar sus dietas, él reiteró su pedido de mantener su salario congelado a los valores de enero de 2025. "Le dije a la vicepresidenta a principios de año que mantuviera congelada mi dieta. Me respondió que 'no era posible', pero insistí en que se podía resolver con una resolución de la Presidencia, y ahora lo hizo", afirmó.

Según el senador, esta medida, contemplada en el artículo 3 de la disposición, le permitió formalizar su solicitud por nota, desvinculando su dieta de los aumentos paritarios de los empleados legislativos.

El cordobés fue contundente al señalar la necesidad de dar el ejemplo en un contexto de "esfuerzo descomunal" por parte de la ciudadanía: “No son momentos de mucha tensión, son momentos de mucho esfuerzo. La gente está haciendo un esfuerzo para no volver al populismo".

Sin embargo, expresó escepticismo sobre la posibilidad de que otros senadores sigan su ejemplo: "No, no creo que muchos lo hagan. La visión más sensible del ser humano está en el bolsillo".

Juez calificó como "escandalosa" la sesión de abril de 2024, en la que 49 senadores de diversos bloques aprobaron un aumento de dietas que generó indignación social. "Fue un error haber convalidado esa sesión. Se tomó una decisión arbitraria que habría que retrotraer", sostuvo, lamentando que la falta de voluntad política impida revertir esa medida.

Añadió que las discusiones actuales sobre ajustes salariales, alineadas con una inflación del 1% o 1,5% mensual, son más razonables, pero el precedente de 2024 sigue siendo un punto de conflicto.

El senador también apuntó a la inestabilidad administrativa del Senado, destacando que en menos de un año y medio se han reemplazado dos secretarios administrativos de confianza de Villarruel. "Es inexplicable. Son personas de extrema confianza de la vicepresidenta, pero no le encuentran la vuelta. Es muy difícil que el cuerpo vote un tercer secretario en tan poco tiempo", señaló, subrayando la dificultad para canalizar decisiones administrativas clave.

La situación judicial de Cristina Kirchner

Consultado sobre el proceso judicial que enfrenta Cristina Kirchner, Juez se mostró crítico con las acusaciones de "proscripción" por parte del kirchnerismo. Explicó a Cadena 3 que la exvicepresidenta fue condenada por un delito doloso contra la administración pública, ratificado por la Cámara de Casación Penal, y que su apelación está ahora en manos de la Corte Suprema.

"Si la Corte falla confirmando la condena, no hay nada anticonstitucional ni atentado contra sus derechos. Es puro derecho", afirmó.

El senador anticipó que el fallo de la Corte probablemente ratifique la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos, consecuencia lógica de los delitos cometidos.

"No podés victimizarte diciendo que te proscriben cuando sabés que un delito doloso contra la administración pública trae inhabilitación", remarcó, alertando sobre posibles intentos del kirchnerismo de generar "situaciones de zozobra" para capitalizar políticamente el fallo.

"Muchos sectores del peronismo, particularmente del kirchnerismo, van a intentar victimizarse de extremos, generar situaciones de zozobra y habrá que estar atentos porque no estamos viendo ni otra cosa que no sea el funcionamiento de las instituciones. La Corte va a fallar porque es su responsabilidad", concluyó el senador nacional.

Entrevista de Miguel Clariá.