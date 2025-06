Hegseth responde ante el Congreso sobre el despliegue militar en Los Ángeles

WASHINGTON (AP) — El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, fue sometido a una intensa ronda de preguntas críticas por parte de los legisladores el martes. Estos lo interrogaron sobre las decisiones iniciales relacionadas con el despliegue de tropas en Los Ángeles, la destitución de líderes militares clave y la eliminación de programas de diversidad. Los legisladores expresaron una frustración bipartidista debido a la falta de un presupuesto de defensa completo por parte del gobierno de Donald Trump.

“La administración de su cargo ha estado marcada por un caos incesante”, afirmó la congresista demócrata Rosa DeLauro, de Connecticut. Otros diputados, incluidos líderes republicanos, alertaron que proyectos de gasto elevado, como la iniciativa de Trump para un sistema de defensa antimisiles conocido como Cúpula Dorada, que ascendería a 175.000 millones de dólares, recibirían un exhaustivo escrutinio del Congreso.

Al enfrentar las persistentes preguntas sobre el costo del envío de miembros de la Guardia Nacional y Marines a Los Ángeles, Hegseth se dirigió a su contralor interino, Bryn Woollacott MacDonnell, quien estimó que la operación costaría 134 millones de dólares. Hegseth defendió la decisión del presidente Trump de desplegar las tropas, argumentando que son esenciales para salvaguardar a los agentes federales en el cumplimiento de sus tareas.

La audiencia de la subcomisión de Asignaciones Presupuestarias de Defensa de la Cámara de Representantes marcó la primera vez que los legisladores tuvieron la oportunidad de cuestionar al jefe de defensa de Trump desde su confirmación, y se trató de la primera de tres audiencias que tendría esta semana.

Legisladores critican el gasto del Pentágono

Los miembros del Congreso manifestaron su inquietud por no haber recibido detalles del primer presupuesto de defensa propuesto por la administración, que Trump indicó que podría alcanzar el billón de dólares, lo que representaría un notable incremento respecto al actual gasto de más de 800.000 millones. Expresaron su descontento con los esfuerzos del gobierno para esquivar al Congreso en la implementación de cambios.

Entre las cuestiones de gasto que generaron inquietudes en semanas recientes se incluyeron planes para invertir cientos de millones de dólares en modificaciones de seguridad para un avión de Qatar a ser utilizado como Air Force One, y la asignación de hasta 45 millones para un desfile programado para conmemorar el 250° aniversario del Ejército, coincidiendo con el cumpleaños de Trump.

La congresista Betty McCollum, demócrata de Minnesota, cuestionó a Hegseth sobre el envío de aproximadamente 700 marines activos para apoyar a más de 4.100 tropas de la Guardia Nacional en la protección de edificios y personal federal durante las protestas contra las redadas de inmigración en Los Ángeles. Mantuvo un intercambio acalorado con Hegseth acerca de los costos de esta operación, a lo que él solamente respondió que el departamento cuenta con un aumento presupuestario suficiente para cubrir los gastos. Más tarde, MacDonnell proporcionó la estimación mencionada.

Hegseth insinuó que el uso de fuerzas armadas para la defensa del territorio nacional podría seguir en aumento.

“Considero que estamos pasando a otra fase, especialmente bajo la gestión de Trump con su enfoque en la seguridad nacional, donde la Guardia Nacional y las reservas se transforman en componentes críticos para la protección de nuestro territorio”, dijo.

Bajo la Ley Posse Comitatus, se impide a las tropas llevar a cabo funciones policiales sobre ciudadanos de Estados Unidos en el territorio nacional. La invocación de la Ley de Insurrección, la cual permite dicho uso de las tropas, es extremadamente inusual, y no está claro si ese será el camino que tomará Trump.

El comandante del Cuerpo de Marines, el general Eric Smith, informó a los legisladores en una audiencia presupuestaria separada el mismo día que no se ha solicitado aún la participación de los marines en Los Ángeles. Ante la interpelación del senador Richard Blumenthal, demócrata de Connecticut, sobre el riesgo de que los marines deban emplear fuerza letal o que cause lesiones, Smith aseguró no estar preocupado.

“Tenga la certeza que confío plenamente en mis marines, así como en sus líderes”, afirmó.

El Pentágono evalúa el uso de drones por parte de Ucrania

Los miembros de la subcomisión interrogaron a Hegseth sobre el ataque sorpresivo con drones de Ucrania a comienzos de junio, que destruyó una gran cantidad de aviones bombardeadores rusos.

Hegseth mencionó que tales ataques sorprendieron a Estados Unidos y constituyeron avances significativos en el uso de drones en la guerra. Este incidente llevó al Pentágono a reconsiderar sus defensas contra drones, con el objetivo de no quedar expuestos a amenazas similares en el futuro. Explicó que el departamento continua aprendiendo de Ucrania, buscando de esta manera fortalecer la seguridad de sus aeródromos militares.

Las prioridades de Hegseth hasta el momento

Desde su llegada al cargo, Hegseth ha dedicado una gran parte de su tiempo en promover las reformas sociales que desea implementar en el Pentágono, al tiempo que ha aparecido con menor frecuencia ante crisis de seguridad internacional críticas o en negociaciones que involucran a naciones como Rusia, Ucrania, Israel, Gaza e Irán.

Recientemente, Hegseth ordenó el cambio de denominación de un buque de la Marina que previamente honraba a Harvey Milk, un activista por los derechos de los homosexuales que había sido asesinado y que sirvió durante la Guerra de Corea. Sean Parnell, portavoz de Hegseth, afirmó que el cambio de nombre era necesario para asegurarse de que “los nombres de todas las instalaciones y activos del Departamento de Defensa reflejen las prioridades del comandante en jefe y la historia de nuestra nación”.

Hegseth ha compartido numerosos videos de sus entrenamientos matutinos con las tropas y de él mismo firmando directivas para eliminar programas de diversidad y equidad, así como contenidos en línea del ejército. También ha anunciado con orgullo la exclusión de miembros de servicio transgéneros y la destitución de los llamados generales progresistas, muchos de los cuales eran mujeres.

Estuvo presente en el escenario internacional hace aproximadamente una semana, donde se dirigió a una conferencia anual de seguridad nacional en Asia, abordando las amenazas de China. Sin embargo, su visita a la sede de la OTAN la semana pasada fue breve y silenciosa, ya que se ausentó intencionadamente de una reunión con alrededor de 50 aliados y socios, en la que se discutió el apoyo a Ucrania.