Un productor agropecuario salvó a su potranca con maniobras de RCP en Santa Fe

En un hecho sorprendente ocurrido el pasado fin de semana en Ambrosetti, departamento San Cristóbal, Santa Fe, el productor agropecuario Marcelo Becerra logró salvarle la vida a una de sus potrancas aplicando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

La historia, que combina instinto, conocimientos previos y una casualidad conmovedora, fue relatada por el propio protagonista en diálogo con Cadena 3.

El incidente ocurrió mientras Becerra realizaba tareas de cuidado estético a la potranca, cortándole las crinas y desenredándole la cola. Por motivos desconocidos, el animal se asustó y, en un salto brusco, cayó de manera violenta al suelo, quedando rígido y al borde de la muerte, aparentemente por un paro cardíaco. "Quedó desmayada, se estaba yendo", relató Becerra, quien rápidamente reaccionó apoyándose en su experiencia como exprofesor de educación física, donde aprendió técnicas de RCP para humanos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con decisión, Becerra aplicó compresiones sobre la paleta de la potranca, adaptando lo que sabía a la situación. "Me apoyé con las dos manos y le tiré todo el peso del cuerpo", explicó.

Tras unos instantes de tensión, la potranca mostró signos de recuperación: "Vi que movió el ojo, parpadeó, tomó aire y volvió". Aunque trastabilló al levantarse, el animal logró estabilizarse y hoy se encuentra en buen estado, comiendo junto a sus compañeras.

Lo que hace aún más especial esta historia es el nombre de la potranca: "New Vida". Becerra, quien cría caballos descendientes de un padrillo pura sangre llamado "New Tsunami", decidió nombrar a esta yegua con el prefijo "New" seguido de "Vida", sin imaginar que ese nombre cobraría un significado tan literal. "No sé por qué se me ocurrió ponerle así, pero mirá lo que son las cosas", reflexionó el productor.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Matías Arrieta.