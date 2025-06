Investigan al intendente de Alberdi y Jaldo dispuso la intervención de la ciudad

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dispuso la intervención de la ciudad Juan Bautista Alberdi, luego de que un audio revelara presuntas conexiones entre el mandatario local Luis "Pato" Campos con el narcotráfico y otros delitos, por los que actualmente se lo investiga.

La viralización del audio involucra a Campos y al empresario Roberto Giménez, quienes mantuvieron una charla comprometedora, mencionando a varias personas cercanas al poder en la ciudad del sur tucumano.

En diálogo con Cadena 3, el fiscal federal Rafael Alberto Vehils Ruiz, dijo que el audio evidencia una "organización bien armada", que mueve los hilos en el municipios desde el año 2003: "Hay un matrimonio que manejó la municipalidad durante 22 años, donde hubo actividad y empresa criminal, y es lo que estamos investigando".

En ese marco, el letrado comentó que venían investigando "un lavado de activos, una asociación ilícita, y teníamos algún dato que no nos era suficiente sobre el narcotráfico". Y siguió: "Ahora, este audio vino a precipitar las medidas que solicitamos al juez".

Y agregó que investigan una violación a la ley de financiamiento de partidos políticos, más la actividad de narcotráfico.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En ese sentido, amplió: "Lo de la actividad con el narcotráfico no solo surge del audio, surge de otras constancias. La semana pasada encontramos dos personas vinculadas transportando un kilo de cocaína. Y como sabemos, la cocaína no es made in Argentina, viene de afuera. Entonces, revisamos posibles salidas al exterior y encontramos que sí había".

Vehils Ruiz dijo que solicitaron al juez la detención de Campos "porque lo creíamos prudente para proteger el posible entorpecimiento en la investigación y algún peligro de fuga, dado que las escalas penales de los delitos que se investigan son altas; pero bueno, el juez tomó otro criterio y puso condiciones al resultado de las medidas".

Además, el fiscal manifestó que "el estado de sospecha suficiente ya existe" y reveló que se espera que las investigaciones avancen en los próximos días.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá, Rosalía Cazorla y "Siempre Juntos".