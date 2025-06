Caso Neonatal: Brenda Agüero habló por última vez y afirmó que no es una asesina

En una jornada cargada de tensión en los Tribunales II de la ciudad de Córdoba, ante la Cámara Séptima del Crimen, se desarrolló una nueva audiencia del juicio por la muerte de cinco bebés y las lesiones sufridas por otros trece en el Hospital Materno Neonatal, en 2022.

Los imputados, entre ellos Brenda Agüero, señalada como la principal acusada, hicieron uso de su derecho a las últimas palabras antes de que el tribunal dicte su veredicto.

Brenda Agüero, quien enfrenta cargos por el presunto asesinato de los bebés y se encuentra detenida desde hace casi tres años en el penal de Bouwer, se declaró nuevamente inocente.

En un discurso que duró aproximadamente 15 minutos, Agüero afirmó: "A esos niños yo jamás les hice nada. No sé cómo decirlo nuevamente, no sé por cuántas veces. Soy inocente de lo que se me está acusando".

La enfermera calificó el caso como una "causa mediática" y aseguró que no tuvo ninguna responsabilidad en los hechos. También expresó comprensión por el dolor de las madres, pero señaló que todas la han señalado como "la asesina" en sus declaraciones, algo que, según ella, no se corresponde con la verdad.

Agüero destacó que, tras seis meses de juicio, los testimonios y pruebas presentados por sus abogados demostrarían su inocencia. "Han escuchado a los abogados, han visto un montón de cosas. Quedó comprobado que eso no fue como dijeron", afirmó ante el tribunal, insistiendo en que busca justicia tanto para ella como para las madres de los bebés, quienes, según expresó, merecen saber la verdad sobre lo ocurrido.

Además de Agüero, otros imputados también hicieron uso de su última palabra. Entre ellos se encuentran Liliana Asís y Alicia Ariza, quien en 2022 era jefa de Enfermería del hospital.

En total, son diez los funcionarios procesados, y la audiencia, de no completarse, continuará este miércoles. Uno de los momentos más esperados es la declaración del exministro de Salud de la provincia, Diego Cardozo.

La querella solicitó penas de prisión efectiva para todos los imputados, considerando la gravedad de los hechos. Las madres de los bebés fallecidos y lesionados, presentes en el juicio, reiteraron su dolor y señalaron a Agüero como responsable.

El tribunal, tras escuchar las últimas palabras, se prepara para deliberar y emitir un fallo que determinará la responsabilidad de los acusados en este caso que marcó un precedente en la historia judicial de Córdoba.

Hace casi tres años, entre marzo y junio de 2022, el Hospital Materno Neonatal de Córdoba se convirtió en el epicentro de una tragedia que sacudió a la provincia y al país: la muerte de cinco bebés recién nacidos y las lesiones sufridas por otros trece, en lo que inicialmente se presentó como un caso de presuntas negligencias médicas y que luego derivó en una investigación penal por posibles homicidios intencionales.

El caso salió a la luz en agosto de 2022, cuando el Ministerio de Salud de Córdoba detectó un patrón alarmante: un aumento inusual en las muertes de bebés sanos en la unidad de neonatología del Hospital Materno Neonatal, un centro de referencia en la atención de recién nacidos en la provincia.

Entre marzo y junio de ese año, cinco neonatos fallecieron en circunstancias que no podían explicarse únicamente por causas naturales o errores médicos comunes. Además, otros trece bebés presentaron lesiones graves o secuelas, lo que llevó a las autoridades a iniciar una investigación exhaustiva.

Las autopsias y los análisis toxicológicos revelaron indicios de posibles intervenciones deliberadas. En particular, se encontraron sustancias no justificadas en los cuerpos de algunos bebés, lo que dio pie a la hipótesis de un accionar intencional. Este hallazgo desató una ola de indignación y dolor entre las familias afectadas, que exigían respuestas inmediatas.

La Justicia provincial, bajo la dirección de la fiscalía, comenzó a investigar a fondo el funcionamiento de la unidad de neonatología. Las sospechas recayeron inicialmente sobre el personal que tenía acceso directo a los bebés. Brenda Agüero, una enfermera de la unidad, se convirtió en la principal imputada, acusada de haber administrado intencionalmente sustancias letales a los neonatos. Según la acusación, Agüero habría actuado de manera deliberada, lo que llevó a su detención y procesamiento por homicidio calificado.

Sin embargo, la investigación no se limitó a Agüero. En total, diez funcionarios del hospital, incluyendo médicos, enfermeros y autoridades administrativas, fueron imputados por diversos cargos, que van desde homicidio y lesiones graves hasta encubrimiento y omisión de deberes.

Entre los acusados se encuentra el exministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, señalado por presuntas irregularidades en la supervisión del hospital durante su gestión. La querella sostiene que las fallas en los controles y protocolos permitieron que los hechos ocurrieran sin ser detectados a tiempo.

Las madres de los bebés fallecidos y lesionados, muchas de las cuales declararon en el juicio, expresaron un dolor indescriptible y una búsqueda de justicia. En sus testimonios, relataron cómo la pérdida de sus hijos o las secuelas en los sobrevivientes cambiaron sus vidas para siempre.

La opinión pública siguió de cerca el caso, que fue calificado por la propia Agüero como una "causa mediática". Las marchas y concentraciones frente al hospital y los tribunales se multiplicaron, exigiendo transparencia y castigos para los responsables. El caso también puso bajo la lupa el sistema de salud pública de la provincia, generando debates sobre la falta de controles, la precariedad laboral del personal sanitario y la necesidad de reformas estructurales.

El juicio, que comenzó hace seis meses en la Cámara Séptima del Crimen, fue un proceso complejo y emotivo. Durante las audiencias, se presentaron pruebas forenses, testimonios de peritos, colegas del hospital y las familias afectadas.

La defensa de Agüero sostiene que no existen pruebas contundentes que la vinculen directamente con los hechos y que las acusaciones se basan en especulaciones. Otros imputados, como Liliana Asís y Alicia Ariza (exjefa de Enfermería en 2022), también defendieron su inocencia, argumentando que las fallas fueron sistémicas y no individuales.

Informe de Gonzalo Carrasquera.