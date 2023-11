Fernando Genesir

-No puedo estar contento con el partido de anoche porque perdimos, pero celebro el momento de Uruguay y el de Marcelo Bielsa, el técnico argentino de la selección uruguaya y capaz que lo estoy celebrando no por el resultado, sino porque a mi el partido me dejó otras imágenes que quería compartir con ustedes

-Hubo imágenes de algunos insultos, gestos que no gustaron y que la televisión repitió y a los que luego aludió Messi. Quisiera quedarme con otra imagen. La que más me gustó, además de la gente alentando, de a Bombonera llena es la imagen de un abrazo.

-Fueron varios, pero resultó especial esa del abrazo de Pablo Aimar y de Marcelo Bielsa. Antes de empezar el partido, el ex jugador de la selección argentina, actual ayudante de campo de Scaloni, y su ex técnico se fundieron en un largo e interminable abrazo.

-Primero me llamó la atención por eso, porque no fue un abrazo de compromiso. Unas palmaditas en la espalda, en el hombro. Me pareció un abrazo tierno, cariñoso. Fue un abrazo respetuoso, pero también afectuoso. Un abrazo sentido.

- Yo no leo los labios, pero después me enteré y escuché el audio donde Bielsa le decía “Pablito amigo mío, te veo triunfando. Me alegro mucho”. Lo mejor, le decía Bielsa a Aimar en ese abrazo que parecía que duraba muchos minutos y fueron un par de segundos, claro.

-Bielsa fue uno de los padres futbolísticos de nombres como Pablo Aimar, Leonel Scaloni y Walter Samuel. Hoy todos en la selección. También de Juan Román Riquelme. Bielsa dirigió a la selección argentina seis años, desde el noventa y ocho hasta el dos mil cuatro.

-Logró consagrarse en los Juegos Olímpicos de dos mil cuatro,promovió muchos futbolistas jóvenes que después fueron grandes figuras del fútbol nacional, uno de ellos, Pablo Aimar. Y es más, en algún momento Aimar dijo que Bielsa fue el mejor técnico que tuve.

-Me recordaba Mauricio Coccolo esta mañana que cuando Aimar se retiró en Estudiantes de Río Cuarto, el Loco Bielsa fue a la cancha .No sé si porque perdimos y tratamos de encontrar una buena dentro de la mala o porque estamos necesitando un abrazo todos los argentinos, pero esa imagen me sigue pareciendo la mejor.