Florentino Pérez elogió a River: “Un club legendario y uno de los más laureados”

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se deshizo en elogios hacia River Plate, al calificar al club “Millonario” como “uno legendario y de los más laureados”.

Ocurrió durante la presentación del argentino Franco Mastantuono, quien es una de las grandes promesas mundiales y llega proveniente de River en una venta que fue récord para el fútbol argentino.

“Quiero tener una mención especial para River Plate, un club centenario, legendario y uno de los más laureados de Argentina y de América”, comenzó Pérez, quien agregó: “Este club, en el que has crecido y te has formado, tiene una vinculación histórica con el Real Madrid por los muchos jugadores que hemos compartido”.

“Todos nosotros sentimos una profunda admiración y también un enorme cariño por el club donde se forjaron muchas leyendas del Real Madrid, entre ellos nuestro siempre querido y recordado Alfredo Di Stéfano, quien fuera presidente de honor de Real Madrid”, continuó el presidente del “Merengue”.

Por último, subrayó: “Estoy seguro de que hoy estaría muy orgulloso en este momento que une de alguna manera al Real Madrid con River Plate.”