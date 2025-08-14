En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Florentino Pérez elogió a River: “Un club legendario y uno de los más laureados”

Ocurrió durante la presentación del jugador argentino Franco Mastantuono.

14/08/2025 | 12:27Redacción Cadena 3

FOTO: El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se deshizo en elogios hacia River Plate, al calificar al club “Millonario” como “uno legendario y de los más laureados”.

Ocurrió durante la presentación del argentino Franco Mastantuono, quien es una de las grandes promesas mundiales y llega proveniente de River en una venta que fue récord para el fútbol argentino.

“Quiero tener una mención especial para River Plate, un club centenario, legendario y uno de los más laureados de Argentina y de América”, comenzó Pérez, quien agregó: “Este club, en el que has crecido y te has formado, tiene una vinculación histórica con el Real Madrid por los muchos jugadores que hemos compartido”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Todos nosotros sentimos una profunda admiración y también un enorme cariño por el club donde se forjaron muchas leyendas del Real Madrid, entre ellos nuestro siempre querido y recordado Alfredo Di Stéfano, quien fuera presidente de honor de Real Madrid”, continuó el presidente del “Merengue”.

Por último, subrayó: “Estoy seguro de que hoy estaría muy orgulloso en este momento que une de alguna manera al Real Madrid con River Plate.”

Lectura rápida

¿Quién elogió a River Plate?
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, pronunció elogios hacia el club.

¿Durante qué evento ocurrieron los elogios?
Durante la presentación del jugador argentino Franco Mastantuono.

¿Cómo describió Pérez a River Plate?
Lo calificó como un club “legendario y de los más laureados”.

¿Qué relación mencionó Pérez entre River y el Real Madrid?
Resaltó la vinculación histórica por los muchos jugadores que han compartido.

¿A quién recordó Pérez en su discurso?
A Alfredo Di Stéfano, quien fue presidente de honor de Real Madrid.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho