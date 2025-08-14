Florentino Pérez elogió a River: “Un club legendario y uno de los más laureados”
Ocurrió durante la presentación del jugador argentino Franco Mastantuono.
14/08/2025 | 12:27Redacción Cadena 3
FOTO: El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se deshizo en elogios hacia River Plate, al calificar al club “Millonario” como “uno legendario y de los más laureados”.
Ocurrió durante la presentación del argentino Franco Mastantuono, quien es una de las grandes promesas mundiales y llega proveniente de River en una venta que fue récord para el fútbol argentino.
“Quiero tener una mención especial para River Plate, un club centenario, legendario y uno de los más laureados de Argentina y de América”, comenzó Pérez, quien agregó: “Este club, en el que has crecido y te has formado, tiene una vinculación histórica con el Real Madrid por los muchos jugadores que hemos compartido”.
/Inicio Código Embebido/
Mercado de pases. Mastantuono, al ser presentado en Real Madrid: "Se cumple un sueño para mí"
Este 14 de agosto, la joya surgida en River cumple 18 años por lo que pudo ser oficializado como jugador del "Merengue".
/Fin Código Embebido/
“Todos nosotros sentimos una profunda admiración y también un enorme cariño por el club donde se forjaron muchas leyendas del Real Madrid, entre ellos nuestro siempre querido y recordado Alfredo Di Stéfano, quien fuera presidente de honor de Real Madrid”, continuó el presidente del “Merengue”.
Por último, subrayó: “Estoy seguro de que hoy estaría muy orgulloso en este momento que une de alguna manera al Real Madrid con River Plate.”
Lectura rápida
¿Quién elogió a River Plate?
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, pronunció elogios hacia el club.
¿Durante qué evento ocurrieron los elogios?
Durante la presentación del jugador argentino Franco Mastantuono.
¿Cómo describió Pérez a River Plate?
Lo calificó como un club “legendario y de los más laureados”.
¿Qué relación mencionó Pérez entre River y el Real Madrid?
Resaltó la vinculación histórica por los muchos jugadores que han compartido.
¿A quién recordó Pérez en su discurso?
A Alfredo Di Stéfano, quien fue presidente de honor de Real Madrid.
[Fuente: Noticias Argentinas]