Detienen en Misiones a un hombre con pedido de captura internacional por abuso sexual en Brasil
El hombre fue alojado en el sector de celdas de la Comisaría de Dos Hermanas.
14/08/2025 | 12:41Redacción Cadena 3
Un brasileño de 44 años fue detenido por abuso sexual este miércoles en la localidad misionera de Dos Hermanas, durante un operativo de prevención de delitos.
Según la información a la que accedió el portal MisionesOnline, el hombre tenía un pedido de captura internacional activo emitido por Interpol, con alerta roja vigente, en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal en el Estado de Santa Catarina, Brasil.
Los agentes policiales lograron la captura a las 18:45 tras varias consultas con sus pares del Brasil y base de datos interfuerzas, se confirmó que sobre el mismo recaía un alerta roja de Interpol.
Además, de acuerdo con la investigación, el pedido de detención fue librado por la Primera Vara Criminal de la comarca de Palhoça, en el sur de Brasil.
Luego, el sospechoso fue trasladado a un centro de salud local para el examen médico correspondiente, y posteriormente alojado en el sector de celdas de la Comisaría de Dos Hermanas, a disposición de la Justicia, en el trabajo que realizaron la División Brigada de Investigaciones, la Brigada de Frontera y la División Cibercrimen de la Unidad Regional XII.
[Fuente: Noticias Argentinas]