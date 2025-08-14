Javkin sobre Furfaro: "Es un mafioso e iremos hasta las últimas consecuencias"

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, en diálogo con Cadena 3 no escatimó en calificativos al referirse a Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo S.A., empresas señaladas por producir lotes de fentanilo contaminado vinculados a casi 100 muertes en el país.

“Es un mafioso”, afirmó Javkin, asegurando que, como querellantes en la causa judicial, irán “hasta las últimas consecuencias” para esclarecer los hechos y buscar justicia.

El escándalo estalló tras revelarse que lotes de fentanilo producidos por HLB Pharma contenían dos bacterias, Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, detectadas en pacientes fallecidos.

En Rosario, según explicó Javkin, se identificaron ocho casos de personas que murieron tras recibir este medicamento contaminado, aplicado exclusivamente en terapias intensivas de hospitales públicos.

“Hemos revisado todas las historias clínicas y detectado la presencia de estas bacterias. Es una tragedia que no podemos ignorar”, señaló el intendente.

Javkin apuntó directamente a Furfaro, a quien acusó de tener vínculos con la “mafia de los medicamentos” y conexiones con figuras como Jorge Salinas, implicado en la causa del “Rey de la Efedrina”, Mario Segovia.

También recordó un antecedente inquietante: en 2016, el laboratorio Apolo, vinculado a Furfaro, explotó en Rosario, causando conmoción en la ciudad. “Lo conocemos bien en Rosario. Sabemos quién es Furfaro y sus vínculos políticos con el peronismo de San Nicolás y Ramallo”, afirmó, denunciando que una causa penal relacionada con Apolo se cerró de manera “vergonzosa” con una probation que consistió en limpiar el Museo Justicialista de San Nicolás.

El intendente también criticó duramente a la ANMAT por no emitir alertas oportunas, pese a que en diciembre de 2024 ya se habían detectado irregularidades en otros productos de HLB Pharma.

“Recibimos el alerta el 7 de mayo y ese mismo día retiramos todos los lotes. Pero la falta de controles previos permitió que este fentanilo contaminado llegara a los pacientes”, lamentó.

Según Javkin, la magnitud de la crisis podría crecer a medida que se revisen más historias clínicas, y anticipó que el número de víctimas, que ya asciende a 96, podría convertir este caso en la peor catástrofe sanitaria de la historia argentina.

En la entrevista, Javkin respondió con firmeza a las acusaciones de Furfaro , quien, en otra nota con Cadena 3 Rosario, afirmó que el responsable de la contaminación fue Andrés Quinteros, un supuesto ex-CEO de su laboratorio que se habría presentado como asesor del intendente. “Es mentira. No tengo ninguna relación con Quinteros, ni lo conozco. Es un exdiputado justicialista de San Nicolás, ligado a Furfaro, no a mí”, desmintió Javkin, calificando las declaraciones de Furfaro como una “típica novela de mafiosos” destinada a desviar la atención.

“Que Furfaro demuestre que los lotes no estaban contaminados, que explique quién es Quinteros en su estructura. Nosotros hemos aportado pruebas concretas a la causa”, añadió.

Como querellante en la investigación liderada por el juez Ernesto Kreplak, Javkin reafirmó el compromiso de Rosario con las familias afectadas.

“Estamos con los familiares, aportando datos y firmeza para que esto llegue a fondo. No nos interesa la novela de Furfaro, nos interesa la justicia para quienes perdieron seres queridos por esta tragedia”, concluyó.















