Córdoba: prisión preventiva para un acusado de estafa que quería huir a Brasil

FOTO: Córdoba: prisión preventiva a un hombre acusado por estafas que pretendía fugarse a Brasil

A un hombre que está acusado por estafas reiteradas a conocidos en la provincia de Córdoba se le impuso prisión preventiva luego de que se constate que pretendía fugarse a Brasil.

La Fiscalía de Instrucción N°27 Nominación de Córdoba, a cargo de Valeria Rissi, ordenó la prisión preventiva de Gabriel Enrique Cabrera como probable autor responsable del delito de estafas reiteradas.

En la resolución, Rissi indicó que se recurrió a esta medida debido a que existían “serios riesgos para el avance de la investigación”. Esto se determinó porque, con las pericias a sus dispositivos telefónicos, los movimientos de cuentas bancarias y en diferentes Exchanges, se constató que buscaba radicarse en Brasil.

Desde el Ministerio Público Fiscal provincial informaron que los hechos por los que se lo acusa fueron perpetrados mediante un esquema fraudulento de captación de fondos de particulares.

En la investigación se remarca que las víctimas tenían confianza en él y con varios de ellos mantenía una relación de larga data, motivo por el cual muchos no exigían recibos ni garantías al momento de entregarle sumas considerables de dinero.

“Los montos aportados por las víctimas ascienden, hasta el momento, a un total aproximado de 108.021 dólares y $16.700.000, según surge del análisis documental y testimonial que pudo colectar la Fiscalía”, señala el escrito.

Según se remarcó, los fondos serían ahorros personales, reservas familiares e incluso hasta capitales laborales enteramente comprometidos en esta falsa inversión.

“Las víctimas han manifestado de manera coincididente que confiaban en Cabrera ‘a ojos cerrados’, precisamente por los lazos preexistentes, lo que les impidió advertir la verdadera naturaleza del negocio”, expresaron.