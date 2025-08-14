FOTO: Aprehenden a dos hombres por amenazas y violencia de género en distintos operativos

En calle Charcas y avenida Brígido Terán, arrestaron a uno de ellos luego de que fuera acusado por una mujer de haberla agredido físicamente con golpes de puño.

Por otro lado, los efectivos aprehendieron a otro hombre en la Plazoleta Miguel Lillo por amenazar a una mujer.

En ambos casos, las autoridades de la Unidad Fiscal Criminal de la II Nominación solicitaron los antecedentes de los acusados para luego decidir sobre su situación procesal.

Los procedimientos fueron dirigidos por el director de Distritos Urbanos, Comisario Inspector Luis Rodríguez, y supervisados por el director General de Prevención Ciudadana, Comisario Mayor Sergio Juárez.