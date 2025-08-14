FOTO: Detienen a joven tras persecución por robo de auto en La Plata

Un delincuente de 26 años fue detenido este jueves por la mañana en El Dique, tras una persecución policial iniciada luego del robo de un auto en La Plata.

Según el parte al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el hecho comenzó cerca de las 9:00, cuando oficiales del Comando Patrullas de Ensenada recibieron una alerta radial sobre el hurto de un Renault Clio gris (patente PQK-591). Durante un rastrillaje, los policías localizaron el auto en 40 y 125, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Tercera de Ensenada.

Al intentar interceptarlo, el conductor emprendió la fuga y se inició una persecución que finalizó en una vivienda ubicada en 39 y 125, allí el implicado ingresó para ocultarse.

Bajo autorización del artículo 222 del Código Procesal Penal, los policías ingresaron al domicilio, se produjo un breve forcejeo y finalmente lograron reducirlo y aprehenderlo.

Luego, el detenido fue identificado como Alexis Talesa, remisero, domiciliado en La Plata y el vehículo quedó bajo resguardo policial a la espera de las pericias de la Policía Científica.

Finalmente, la causa fue caratulada como robo automotor, con intervención de la Fiscalía 17 de La Plata en turno a cargo de Eugenia Di Lorenzo.