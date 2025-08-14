Denuncian otra muerte supuestamente por fentanilo en Córdoba
Se trata de un hombre mayor de edad al que sometieron a una cirugía para la colocación de un marcapasos en el Sanatorio Mayo de la capital provincial.
14/08/2025 | 11:21Redacción Cadena 3
Un hombre falleció en el Sanatorio Mayo de Córdoba tras someterse a una intervención para la colocación de un marcapasos.
Su hija, enfermera de profesión, presentó una denuncia en la justicia acompañada por su abogado, Carlos Nayi, señalando posibles irregularidades en el caso.
Este hecho se dio a conocer un día después de que se denunciara el fallecimiento de una mujer de 73 años en el Hospital Nacional de Clínicas, también en Córdoba.
Esa causa fue trasladada a la Justicia Federal de Buenos Aires para su investigación.
