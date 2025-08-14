En vivo

Denuncian otra muerte supuestamente por fentanilo en Córdoba

Se trata de un hombre mayor de edad al que sometieron a una cirugía para la colocación de un marcapasos en el Sanatorio Mayo de la capital provincial.

14/08/2025 | 11:21Redacción Cadena 3

FOTO: archivo.

  1.

    Audio. Denuncian otra muerte supuestamente por fentanilo en Córdoba

    Siempre Juntos

    Episodios

Un hombre falleció en el Sanatorio Mayo de Córdoba tras someterse a una intervención para la colocación de un marcapasos.

Su hija, enfermera de profesión, presentó una denuncia en la justicia acompañada por su abogado, Carlos Nayi, señalando posibles irregularidades en el caso.

Este hecho se dio a conocer un día después de que se denunciara el fallecimiento de una mujer de 73 años en el Hospital Nacional de Clínicas, también en Córdoba.

Esa causa fue trasladada a la Justicia Federal de Buenos Aires para su investigación.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el Sanatorio Mayo? Un hombre falleció tras una intervención para la colocación de un marcapasos.

¿Quién presentó la denuncia? La denuncia fue presentada por su hija, con el apoyo de su abogado, Carlos Nayi.

¿Cuándo se conoció el hecho? El hecho se dio a conocer un día después de otra denuncia de fallecimiento en Córdoba.

¿Dónde ocurrió el fallecimiento de la mujer de 73 años? Ocurrió en el Hospital Nacional de Clínicas, también en Córdoba.

¿Cómo se está investigando el caso? La causa fue trasladada a la Justicia Federal de Buenos Aires para su investigación.

