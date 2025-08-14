L-Gante: "La mujer que amo es Tamara Báez y a Wanda la dejé de seguir"

María Belén Ludueña fue hasta el country Don Joaquín, en Canning, para entrevistar a Elián Valenzuela en su casa, luego de que el cantante anunciara su reconciliación con Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica.

"Me gusta ser papá, me da energía, mi hija lo es todo. La reconciliación con Tamara es algo que esperaba hace mucho tiempo, la mujer que amaba y que amo es ella", reveló L-Gante, que consideró que el abogado de ella era quien impedía que pudieran tener un diálogo adulto y sincero: "Se me hacía muy complicado llegar a tener una simple charla con ella, nunca fui deudor, se me habían acumulado un montón de temas legales".

"Lo de Tamara tenía que pasar. Wanda me acompañó la mitad de esa gira y a lo último fuimos a su casa en Italia, tuvimos una charlita de nuestro vínculo, aclaramos las cosas. Wanda funciona mejor como amiga. Desde que me estoy llevando bien con Tamara, no crucé mensajes", contó Elián.

"La dejé de seguir porque quizás, con esto, se me borra más de la mente. A Tamara, lo que se trate de Wanda le va a molestar porque no la quiere ni un poco", continuó.

Luego L-Gante mostró su casa a la conductora de “Mujeres Argentinas” y reveló que usa un perfume árabe que le encanta a las mujeres. También mostró un dibujo que le hizo una de las hijas de Wanda y aseguró que extraña a las nenas.