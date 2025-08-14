Sudáfrica inicia diálogo nacional para abordar los problemas de la sociedad

JOHANNESBURGO (AP) — Sudáfrica inició el viernes un “diálogo nacional” para reunir a todos los sectores de la sociedad a fin de discutir los problemas más urgentes del país y encontrar soluciones.

Las conversaciones, iniciadas por el presidente Cyril Ramaphosa tras peticiones de la sociedad civil, incluyeron a la mayoría de los partidos políticos, grupos cívicos y miembros del público.

Se plantearon preocupaciones sobre el posible costo de 40 millones de dólares y sobre si el diálogo resultaría en cambios realmente significativos.

Sudáfrica enfrentó muchos problemas más de 30 años después del fin del apartheid, incluyendo altos niveles de pobreza y desigualdad, crimen, corrupción y una tasa de desempleo de más del 30%, una de las peores del mundo.

El país no fue ajeno a las conversaciones nacionales, incluyendo las negociaciones multipartidistas para un fin pacífico del apartheid a principios de la década de 1990.

Esto es lo que se debe saber sobre el diálogo nacional, que comenzó con una convención de dos días en la capital, Pretoria.

Por qué Sudáfrica llevó a cabo las conversaciones

Desde su primera elección democrática en 1994, cuando Nelson Mandela fue elegido como el primer presidente negro del país, Sudáfrica progresó en cuanto a las relaciones raciales, mejorando la economía y proporcionando acceso a millones de personas negras.

Sin embargo, surgieron preocupaciones de que el país ha retrocedido en la última década y las llamadas para un ejercicio de introspección se hicieron más fuertes después de que el partido Congreso Nacional Africano, o ANC, que ha gobernado durante mucho tiempo, perdió su mayoría en las elecciones de 2024, obligando a Sudáfrica a formar un gobierno de coalición.

Ramaphosa anunció el diálogo en junio.

“El diálogo nacional debe ser un lugar donde todos tengan voz. El diálogo será un proceso liderado por el pueblo, a nivel de toda la sociedad, para reflexionar sobre el estado de nuestro país con el fin de reimaginar nuestro futuro”, expresó.

Los participantes

Sudafricanos de todos los ámbitos de la vida están previstos a expresar sus opiniones en el diálogo, con conversaciones en persona y virtualmente.

Ramaphosa designó un Grupo de Personas Eminentes, compuesto por figuras religiosas, deportivas, laborales y cívicas que, según él, reflejan la gran diversidad de Sudáfrica. Incluyó al capitán de rugby sudafricano Siya Kolisi, al galardonado actor de “Black Panther” John Kani y al exjuez del Tribunal Constitucional Edwin Cameron.

No todos creyeron que las conversaciones tendrían un impacto real. La Alianza Democrática, o DA, el segundo partido más grande en el gobierno de coalición, se retiró en una disputa con el ANC sobre el despido de uno de sus viceministros por parte de Ramaphosa. También argumentó que las conversaciones son un desperdicio de dinero público.

El Partido MK, la oposición oficial, mencionó que no participaría.

El diálogo se llevó a cabo en fases y tomó la forma de discusiones públicas en las nueve provincias de Sudáfrica. No estaba claro cuánto duraría, pero una segunda convención podría suceder a principios del próximo año.

Críticas al diálogo nacional

Algunas fundaciones de alto perfil se retiraron de la convención de apertura de esta semana, citando plazos apresurados y problemas logísticos, pero afirmaron que participarían en el resto del programa.

El costo estimado del diálogo generó críticas, aunque la oficina de Ramaphosa expresó que no es tan alto como los números presentados.

“Si quieres tener un proceso realmente nacional, entonces costará mucho dinero. No es algo que se pueda evitar”, comentó el analista político de la Universidad de Pretoria Dirk Kotze.

El partido DA y otros acusaron al ANC de intentar controlar la conversación y usarla como plataforma para hacer campaña antes de las elecciones locales del próximo año.

“Creo que el mensaje que se transmite específicamente para el ANC es que deberían dar un paso atrás y no intentar controlar el proceso”, señaló Kotze.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.