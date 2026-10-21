Un día sin mujeres: un grito global contra la violencia y la desigualdad

En Reikiavik, la joven socióloga Katla se enfrenta a la devastación tras el feminicidio de su amiga Sofía. Este trágico evento la impulsa a descubrir que su abuela participó en la histórica huelga de mujeres islandesas, lo que la lleva a transformar su dolor en acción. Katla decide lanzar una huelga mundial contra la violencia y las desigualdades, un acto de rebeldía que pronto trasciende fronteras.

En Tokio, la vida de Michiko, una mujer embarazada, se ve marcada por el acoso y la humillación en su trabajo, donde su condición de mujer parece ser una amenaza al orden establecido. Desesperada, se refugia en casa de sus padres, mientras su hermano, un recluso, decide revelar su historia en Internet, lo que provoca una ola de indignación entre las mujeres japonesas.

Por su parte, en El Salvador, Ana María, una trabajadora que enfrenta la miseria y la violencia social, se encuentra en una situación crítica cuando su fábrica cancela una prima que había destinado a un regalo para su hija. Este acto de injusticia la lleva a rebelarse, generando una cadena de solidaridad inesperada entre sus compañeras.

En Francia, Aya, una doctora senegalesa, regresa a su país natal para encontrar un respiro. Allí, se enfrenta a su propio trauma al salvar a una niña víctima de ablación, un acto que la confronta con su pasado y su lucha por la justicia.

A pesar de no conocerse, estas mujeres están decididas a alzar la voz y decir «no» a sus circunstancias. Con la llegada del 8 de marzo, el movimiento se vuelve imparable, planteando la pregunta: ¿podría un día de huelga cambiar la historia y abrir un futuro de justicia y solidaridad para las mujeres en todo el mundo?

Este libro, que se sitúa en un contexto contemporáneo de lucha feminista, invita a reflexionar sobre el poder de la unión y la resistencia. En un momento donde las voces de las mujeres son más necesarias que nunca, "Un día sin mujeres" se convierte en un faro de esperanza y un llamado a la acción.

Ficha del libro: