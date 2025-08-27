Cobertura especial de Cadena 3: así pasó la Experiencia Endeavor Patagonia 2025

Más de 1200 personas se reunieron el pasado 21 de agosto en Neuquén para vivir una jornada de aprendizajes y networking con referentes nacionales y regionales que compartieron experiencias y visiones de futuro para el ecosistema emprendedor en una nueva edición de la Experiencia Endeavor Patagonia, con cobertura de Cadena 3.

La apertura estuvo a cargo de Julia Bearzi, Directora Ejecutiva de Endeavor Argentina, quien comentó “Convertir desafíos en oportunidades”, junto a Nicolás Sánchez, director del board de Endeavor Patagonia, y Ailín Ciepa, Directora de Operaciones en Endeavor Patagonia.

"Es una isla Neuquén, en el sentido del crecimiento que ya está teniendo y que va a tener, en términos de energía, de petróleo y de gas. Pero también estoy en una isla donde está enclavado el centro de convenciones de la ciudad de Neuquén, una isla del río Limay, convertida en un centro de convenciones. La verdad que es un lugar espectacular, un centro cívico nuevo con un diseño de última generación", señaló Sergio Suppo desde el lugar.

Dentro de toda la jornada de la Experiencia, los y las participantes accedieron a 12 mesas de mentorías, un espacio único para conversar con expertos y llevarse herramientas concretas para potenciar sus proyectos.

El evento estuvo marcado por presentaciones llenas de inspiraciones, fuerza potencial y espacios de conversación, donde se destacaron reflexiones sobre liderazgo, innovación y resiliencia.

