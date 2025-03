Listo para debutar en casa, Doohan sonríe cuando le preguntan sobre Colapinto

El joven australiano Jack Doohan, nuevo piloto titular de Alpine F1 Team, se ha sincerado sobre sus emociones y expectativas antes del debut en la Fórmula 1 en su país este fin de semana, al tiempo que despejó las dudas sobre el papel del piloto reserva argentino Franco Colapinto en la escuadra.

/Inicio Código Embebido/

"GRACIAS POR VENIR, AUNQUE NO CORRA", la buena onda de Franco Colapinto con un grupo de hinchas argentinos en Melbourne.



?? @soyFLOPIMO pic.twitter.com/0Uo1Rf8l5y — SportsCenter (@SC_ESPN) March 13, 2025

/Fin Código Embebido/

El pilarense se encuentra en el 'Albert Park' como piloto de reserva y hoy participó en varios posteos de fans, firmó autógrafos, tomó mate con su ex-jefe James Vowles de Williams y regaló golosinas.

Doohan, quien debutó con el equipo de Enstone en la última carrera de la temporada anterior en Abu Dabi, se ha estado preparando para su debut a tiempo completo en 2025 como uno de los varios pilotos debutantes en la grilla.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con el inicio de la temporada de la F1 en el Circuito Albert Park -5.278 mts.- de Melbourne por primera vez desde 2019, Doohan, de 22 años, siente una sensación muy especial al competir ante el apasionado público australiano.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Al preguntarle por sus sensaciones más destacadas, Doohan sonrió: "Para ser honesto, tengo muchísimas ganas de salir a la pista. Ha sido una preparación muy intensa, ha pasado mucho tiempo desde que terminamos en Abu Dabi. Tengo muchas ganas de llegar mañana, empezar la FP1 y disfrutar de verdad conduciendo estos coches de carreras".

En cuanto a los objetivos que se ha marcado, Doohan lo dejó claro: "Disfrutar. Disfrutar cada vez que estoy en pista, porque, ante todo, por eso estoy aquí, porque disfruto con lo que hago. [Quiero] trabajar duro con el equipo, asegurarme de haber extraído todo lo posible de las pruebas de pretemporada de Baréin y ponerlo en práctica este fin de semana. Después, rendir en pista, sea cual sea el potencial del coche".

Como ha sucedido durante las sesiones con los medios a lo largo del año, Doohan fue consultado sobre la presencia de Colapinto, el suplente de Williams de 2024, quien recientemente firmó como piloto reserva de Alpine. Las nuevas incorporaciones a la plantilla de pilotos de Alpine implican que Kush Maini, Paul Aron y Ryo Hirakawa también servirán de refuerzo a Doohan y Pierre Gasly para la próxima temporada.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre el argentino, Doohan fue directo: "¡Buena pregunta!", respondió Doohan con sarcasmo cuando le preguntaron si sentía presión extra, lo que provocó la risa de los periodistas presentes. "Para ser sincero, no he estado pensando en nada de eso, porque como todos saben, no tiene sentido pensar en rumores ni comentarlos. Tengo contrato al menos para este año, si no más, así que tengo muchas ganas de correr muchos Grandes Premios en casa. De todas formas, no hay que preocuparse por las incertidumbres. Creo que tengo que rendir al máximo cada vez que me subo al coche, independientemente de… Tenía a uno que me buscaba el asiento y ahora tenemos cuatro… por si no se dan cuenta, tenemos cuatro pilotos de reserva. Los cuatro, no solo Franco, probablemente quieran mi asiento, y si no, también el de Pierre. Quería los asientos de los pilotos de carrera mientras fui piloto de reserva los dos últimos años… Voy a disfrutar cada carrera como si fuera la última. Quiero disfrutar cada momento que esté en el coche. No hay mucho más que añadir".

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com