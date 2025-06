Lance Stroll vuelve al GP de Canadá tras recuperarse del dolor en la mano

MONTREAL (AP) — Lance Stroll recibió la autorización para participar en el Gran Premio de Canadá este fin de semana, tras no haber podido asistir al GP de España debido a molestias en su mano y muñeca, informó el equipo Aston Martin el miércoles.

En un comunicado, el piloto nativo de Montreal expresó: “Estoy emocionado de regresar al volante con el equipo para mi Gran Premio en casa. Siempre iba a luchar duro para estar listo para correr frente a la multitud de Montreal”.

El equipo Aston Martin indicó que Stroll se sometió a un “procedimiento médico exitoso para resolver los síntomas” y que había completado algunas vueltas en un auto antiguo de F1 en Francia esta semana.

“Me siento bien después de mi procedimiento y di algunas vueltas en Paul Ricard esta semana para prepararme”, declaró Stroll, de 26 años.

