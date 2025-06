Murió el músico y productor Brian Wilson, histórico líder de The Beach Boys

El músico, compositor y productor estadounidense Brian Wilson, vocalista y miembro fundador de The Beach Boys, falleció a los 82 años luego de luchar varios meses contra un trastorno neurodegenerativo, según confirmó su familia este miércoles en redes sociales.

"Nos rompe el corazón anunciar que nuestro amado padre Brian Wilson ha fallecido. Nos hemos quedado sin palabras en estos momentos. Por favor, respeten nuestra privacidad mientras nuestra familia se encuentra de duelo", anunciaron sus hijos a través de las cuentas oficiales del músico.

Si bien no dieron detalles sobre la causa de la muerte, en febrero del año pasado trascendió que Wilson padecía demencia y, tras la muerte de su esposa Melinda, fue colocado bajo una tutela legal a pedido de su familia. El objetivo era garantizar "que reciba la mejor atención posible mientras permanezca en su hogar".

Wilson saltó a la fama a inicios de la década del sesenta como vocalista de The Beach Boys, el grupo que fundó junto a sus hermanos Carl y Dennis, su primo Mike Love y su amigo Al Jardine. De esa época pertenece el famoso disco Surfin USA (1965) y los temas I Get Around, Help Me y Rhonda.

Entre 1962 y 1966, los Beach Boys lograron 10 éxitos top 10 y siete entradas más al top 40, solo comparable con la performance de The Beatles.

