Tenso cruce entre Marcela Feudale y Mauricio D'Alessandro por el fallo de CFK

Un intenso enfrentamiento ocurrió entre Marcela Feudale y Mauricio D'Alessandro, mientras discutían la reciente condena impuesta a Cristina Kirchner por parte de la Corte Suprema.

La expresidenta recibió una pena de seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. En el programa 'LAM', el conductor Ángel de Brito invitó al abogado a ofrecer su perspectiva sobre el tema de actualidad y, mientras él exponía su punto de vista, la panelista no dudó en interrumpirlo para cuestionar lo que consideró una "celebración" del fallo.

Feudale planteó la cuestión de la imparcialidad de los jueces, preguntando: "¿No te parece a vos que un juez vaya a comer a la casa de un ex presidente no es grave cuando tiene una causa de su principal opositor?". A lo que D'Alessandro respondió: "No me parece grave y no me parece que haya imparcialidad. Te digo esto, Marcela, todos los jueces fueron designados por Alberto Fernández".

Cc #LAM en América TV ?? @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/QPAuZsQEEj — América TV (@AmericaTV) June 10, 2025

Pero la panelista no se quedó callada y replicó: "Los de la Corte Suprema no". Luego, agregó que los jueces de la Corte no fueron seleccionados por esa misma entidad, indicando que Horacio Rosatti fue nombrado por decreto durante la presidencia de Mauricio Macri. D'Alessandro intentó zanjar la discusión, afirmando: "No importa eso, porque si no, caemos en argumentos que son los que rechaza la Corte". Sin embargo, Feudale insistió en que la historia de los nombramientos de los jueces de la Corte es turbia y que la justicia debe ser clara.

A medida que el debate se intensificó, ambos decidieron poner fin a la charla, reconociendo que no llegarían a un consenso respecto a sus posturas. Esta discusión mantuvo a la audiencia cautivada, evidenciando las diferencias evidentes entre los puntos de vista de cada uno sobre un tema tan trascendental.