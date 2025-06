El complicado presente de Julián Álvarez en Madrid tras polémica declaración de su representante

El periodista español Roberto Antolín informó sobre la difícil situación que atraviesan Julián Álvarez y su pareja, Emilia Ferrero, en Madrid. En una conversación con Juan Etchegoyen, de Mitre Live, Antolín reveló que el nuevo representante del futbolista, al expresar su deseo de ver a Julián jugar en el Barcelona, provocó el rechazo de la hinchada del Atlético de Madrid. Según el periodista, la afición está tan molesta que "están que lo fuman en pipa".

La situación se ha vuelto tensa para Julián, quien, según los rumores, enfrenta hostigamientos en la calle. Antolín menciona que los hinchas indignados incluso le lanzan huevos. Este descontento se origina por los comentarios de su agente, quien insinuó que el delantero sueña con jugar en el club catalán, donde brilla su ídolo Lionel Messi.

Además, se destacó que en el Manchester City, donde jugó anteriormente, su situación no fue mejor. "Julián no tenía oportunidades de jugar, ya que Erling Haaland le había quitarado el puesto. A pesar de haber realizado una buena campaña, no obtuvo resultados y terminó relegado al banquillo", comentó Antolín.

Por su parte, Emilia Ferrero, quien constantemente ha estado al lado de Julián en este complicado proceso, aún no ha respondido a las críticas hacia su pareja. Sin embargo, ha expresado su cariño por el Manchester City, el club que los acogió durante su estancia en Inglaterra.

Antes de trasladarse a Madrid, Emilia dedicó unas emotivas palabras para despedirse de Manchester. En un mensaje cargado de nostalgia, mencionó: "Llegamos con ilusión y nos vamos con el corazón lleno de recuerdos inolvidables. Esta etapa fue muy especial porque la compartimos juntos, rodeados de personas maravillosas y donde aprendimos, crecimos y sobre todo, amamos. Gracias a nuestra familia y a quienes hicieron de estos años algo tan especial. Manchester, siempre tendrás un pedacito de nuestro".