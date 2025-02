Errores no forzados, el principal obstáculo de Milei

Sergio Berensztein

No uno, sino dos errores no forzados consecutivos marcan la gestión de Javier Milei. Al analizar con cierta distancia estos primeros 15 meses, se puede afirmar que los problemas que ha enfrentado no se deben a la oposición, ni a la inflación, ni a cuestiones vinculadas a la gobernabilidad.

El verdadero problema del presidente Milei radica en errores que se relacionan con criterios personales y formas de tomar decisiones. Esta dinámica parece estar influenciada por su inexperiencia y por inercias de comportamiento que provienen de su vida anterior a la presidencia.

Todo esto se ha evidenciado en la primera gran crisis que enfrenta, y la gran pregunta es si tendrá la capacidad y la humildad para aprender de ella y modificar sus métodos.

Hemos visto líderes que han convertido los errores no forzados en un método. Cristina Fernández, por ejemplo, y el propio Mauricio Macri han cometido errores sistemáticos. La interrogante es si Milei podrá evitar caer en esa trampa o si, lamentablemente, estamos ante comportamientos que le resultarán difíciles de cambiar.

La situación es grave, casi humillante, y el periodismo me recuerda a las peores épocas del "6,7,8", donde se expone una entrevista pactada, lo cual resulta vergonzoso.

Es fundamental reflexionar sobre la comunicación del Presidente en medio de esta crisis. Tanto el uso de redes sociales como la forma circular de entrevistas, donde se elige a quienes no lo ponen en situaciones difíciles, no contribuyen a un periodismo serio. Esta es una apreciación personal, pero no es la primera vez que ocurre. El Presidente parece sentirse más cómodo con aquellos que no le generan incomodidad.

Desde que se inventó el periodismo, este ha tenido la función de controlar el poder. La inseguridad personal del Presidente se manifiesta en su renuencia a enfrentar conferencias de prensa.

Cuando se requiere que esté a la altura de las circunstancias y dé la cara ante la opinión pública, eso implica situaciones incómodas, que son parte de su trabajo. La responsabilidad de un líder es enfrentar esos momentos difíciles y aprender de ellos.