Proyecto Matteo: la iniciativa que estudia las tormentas de Córdoba y Mendoza

El Proyecto Matteo (Medición Automática del Tiempo en la Troposfera en Escuelas) es una iniciativa de ciencia ciudadana que forma parte de un esfuerzo más amplio para estudiar las tormentas severas en Argentina, particularmente en las provincias de Córdoba y Mendoza, regiones conocidas por ser un "laboratorio natural" para fenómenos climáticos extremos debido a su geografía única.

Este proyecto se enmarca dentro de iniciativas como Relámpago-Cacti, un esfuerzo internacional liderado por científicos de Argentina, Estados Unidos y Brasil para analizar las tormentas más intensas del mundo, que ocurren con frecuencia en estas zonas.

El proyecto busca involucrar a la comunidad, especialmente a estudiantes y escuelas, en la recolección de datos meteorológicos para complementar los estudios científicos sobre tormentas severas. Su objetivo principal es instalar estaciones meteorológicas automáticas en instituciones educativas de Córdoba y Mendoza, permitiendo:

• Recolectar datos locales sobre variables como temperatura, presión, humedad y precipitaciones.

• Generar información que ayude a los científicos a calibrar modelos predictivos de tormentas.

• Fomentar la participación ciudadana en la ciencia, educando a los jóvenes sobre meteorología y cambio climático.

Córdoba y Mendoza son regiones donde la interacción de masas de aire cálido y húmedo provenientes del Amazonas con corrientes frías del sur, combinada con la orografía de las sierras y la Cordillera de los Andes, genera tormentas excepcionalmente intensas. Estas tormentas se caracterizan por fuertes lluvias, granizo, actividad eléctrica y ráfagas de viento, causando a menudo inundaciones, daños agrícolas y problemas en infraestructura.

El Proyecto Matteo se complementa con otras iniciativas de ciencia ciudadana como:

• Cazadores de crecidas: recolecta videos y registros de crecidas repentinas para entender el comportamiento de los ríos y mejorar sistemas de alerta.

• Cosecheros de granizo: invita a la población a reportar y medir granizo (con fotos y reglas) para validar datos de radares y satélites.

El Proyecto Matteo está vinculado al Proyecto Relámpago (Remote sensing of Electrification, Lightning, And Mesoscale/microscale Processes with Adaptive Ground Observations), iniciado en 2018, que utiliza tecnología avanzada como radares Doppler móviles (DOW), estaciones meteorológicas portátiles y aviones equipados para estudiar tormentas en tiempo real. Este proyecto, financiado con una inversión de 30 millones de dólares, involucra a instituciones como la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la NASA, y universidades de Estados Unidos y Brasil.

Relámpago confirmó que las tormentas en Córdoba y Mendoza son de las más intensas del planeta, con corrientes ascendentes hasta un 60% más grandes que las de Estados Unidos. Los datos recopilados (casi 100 terabytes) han permitido mejorar los modelos predictivos y entender mejor la formación de tormentas, lo que es crucial para alertas tempranas y mitigación de desastres.

Las escuelas participantes reciben equipos para medir variables atmosféricas en tiempo real. Estos datos se integran a bases científicas para un análisis y los estudiantes aprenden sobre meteorología al interactuar con los equipos y registrar datos, promoviendo vocaciones científicas. Los datos recolectados ayudan a comprender mejor los patrones climáticos locales, esenciales para la agricultura, la gestión de riesgos y la planificación urbana.

• Importancia para Córdoba y Mendoza

Córdoba es zona de tormentas debido a las Sierras de la provincia, que actúan como barrera orográfica, intensificando los fenómenos convectivos. Por ejemplo, en 2019, se registró el rayo más largo del mundo en el sur cordobés, según la Organización Meteorológica Mundial.

En Mendoza, las tormentas en esta región, como las asociadas a la Tormenta de Santa Rosa (frecuente a fines de agosto), causan granizo, inundaciones y daños en cultivos vitícolas y frutihortícolas. La falta de sistemas como la lucha antigranizo en algunas zonas (e.g., San Martín y Junín) agrava las pérdidas.

Aunque se han propuesto proyectos como la instalación de un radar meteorológico en Las Catitas (Mendoza) para monitoreo en tiempo real, muchos de estos planes, anunciados en 2023, aún no se han concretado, limitando la capacidad de predicción.

Las tormentas severas, como la de diciembre de 2024 en el este de Mendoza, causaron daños de hasta el 80% en zonas productivas, destacando la necesidad de mejores sistemas de alerta y mitigación.

De esta forma, el Proyecto Matteo es una pieza clave en el estudio de las tormentas severas en Argentina, integrando ciencia ciudadana y tecnología avanzada para mejorar la predicción de fenómenos extremos en Córdoba y Mendoza.

Al involucrar a las escuelas, no solo genera datos valiosos, sino que también educa a las nuevas generaciones sobre la importancia de la meteorología en un contexto de cambio climático. Su conexión con Relámpago-Cacti refuerza su relevancia global, ayudando a proteger vidas y recursos en regiones vulnerables a estos eventos climáticos.

Informe de "Chema" Forte, corresponsal de Cadena 3 en España.