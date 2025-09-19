En qué provincias rigen hoy alertas por tormentas, granizo y ráfagas
El mal tiempo se mantiene este viernes en varias zonas del país, con fuertes precipitaciones. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.
19/09/2025 | 06:51Redacción Cadena 3
FOTO: Alerta por tormentas fuertes.
Las malas condiciones del clima regresan este viernes en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.
Es para zonas de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, La Pampa, San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero. En tanto, para Chubut, Neuquén y Río Negro el aviso es por lluvias fuertes.
"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo", indicó el SMN.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
Alerta amarillo por viento fuerte
Es para zonas de las provincias de Mendoza, San Juan y La Rioja, principalmente en regiones de la cordillera.
De acuerdo con el SMN, “el área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos".
Lectura rápida
¿Qué condiciones climáticas se esperan? Se esperan tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.
¿Quién emitió el alerta? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta.
¿Cuándo se esperan estas condiciones? Las malas condiciones del clima regresan este viernes.
¿Dónde se aplican los alertas? En Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, La Pampa, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Chubut, Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Rioja.
¿Cómo serán las tormentas? Se espera abundante caída de agua, actividad eléctrica y ráfagas de viento.