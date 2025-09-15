¿Lluvia y fresco para el inicio de la Primavera? Mirá cómo estará el tiempo

Córdoba se prepara para recibir la primavera con un pronóstico que promete de todo: calor intenso, humedad y la inminente presencia de tormentas.

Marcelo Madelón, meteorólogo del Aeropuerto Córdoba, brindó un panorama detallado de lo que se espera para los próximos días, dejando en claro que el inicio de la estación no será precisamente tranquilo.

"Esperamos una semana primaveral con valores térmicos superiores a los normales", afirmó Madelón, anticipando un incremento sostenido tanto en la temperatura como en la humedad a medida que avancen los días.

Esta subida de termómetro no vendrá sola, ya que el especialista pronostica la llegada de precipitaciones.

"En algunas oportunidades, tal es el caso del día miércoles, se podrán registrar tormentas y chaparrones", añadió.

El punto álgido de la semana se alcanzará el viernes, cuando el calor se haga sentir con fuerza. Madelón advierte que "seguramente la máxima será superior a los 32 grados".

Pero, como es habitual en la provincia, la intensidad del calor suele ser la antesala de cambios bruscos en el tiempo.

Así, tras el día más caluroso, el fin de semana se presentará agitado. El meteorólogo del Aeropuerto Córdoba anuncia "nuevas tormentas y chaparrones el sábado 20".

Y el día clave, el 21 de septiembre, que marca oficialmente el inicio de la primavera, se caracterizará por un giro radical.

"El día de la primavera se va a caracterizar por un marcado descenso de temperatura acompañado por fuertes ráfagas de viento del sector sur y tormentas y chaparrones que se van a registrar, principalmente, en horas de la madrugada", concluyó Madelón.