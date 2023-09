Macri recorrió el interior cordobés y reiteró que no será parte de un Gobierno

En plan proselitista, el ex presidente Mauricio Macri recorrió este miércoles Córdoba capital para promover la postulación de Patricia Bullrich de cara a los comicios del 22 de octubre y reiteró que no será parte de un gobierno de la ex ministra de Seguridad, aunque si estará "disponible para lo que necesiten".

"Yo no voy a ser parte del gobierno. Estaré a disposición para lo que necesiten", sostuvo el ex mandatario al ser consultado por el tema.

Luego de que su coqueteo con el candidato presidencial libertario, Javier Milei, generara malestar dentro de Juntos por el Cambio, Macri busca dejar atrás esos cuestionamientos y en las últimas horas se involucró de lleno en la campaña del espacio, ya que visitó siete ciudades cordobesas para apuntalar a Bullrich con la mente puesta en que pueda acceder al eventual balotaje.

Tras pasar por Oncativo, Villa Allende y Villa María, entre otras ciudades, este miércoles, el fundador del PRO caminó por la peatonal de la capital cordobesa y charló con comerciantes, a quienes repartió panfletos de Bullrich.

Si bien a JxC siempre le fue muy bien electoralmente en la provincia de Córdoba, en las PASO del 13 de agosto el postulante más votado allí fue Milei, por lo que ahora buscan recuperar terreno.

En su visita, el ex presidente buscó bajar un mensaje de que con Bullrich habrá "cambio con gobernabilidad", aludiendo a los gobernadores y legisladores con los que cuenta JxC, a diferencia del caso de Milei.

Macri continuará recorriendo el país, haciendo foco en bastiones nacionales como Córdoba, Mendoza y ciudades del interior de Buenos Aires, para reconquistar votos que las últimas PASO migraron hacia La Libertad Avanza.