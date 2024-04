FOTO: Un hombre atacó a piedrazos a un colectivo en Rosario por no poder subir.

En un incidente que vuelve a poner en alarma a los trabajadores del transporte público, un hombre arrojó una piedra a un colectivo de la línea 101 en el macrocentro de Rosario, rompiendo dos cristales.

El ataque tuvo lugar en la intersección de las calles Santa Fe y Pueyrredón, donde el agresor intentó abordar el vehículo, pero le fue negado el acceso por el conductor.

Según declaraciones del colectivero implicado a Cadena 3 Rosario, la decisión de no permitirle subir al hombre se debió a su historial de no pagar el pasaje, un comportamiento que aparentemente era conocido entre los choferes de la línea.

“En la calle Santa Fe y Pueyrredón, el semáforo en rojo, esta persona molesta, no es un pasajero, es una persona que molesta, no lo dejé subir, tenía las puertas cerradas, se cruza la calle por Pueyrredón, agarra ahí piedras en la esquina, cuando el semáforo se pone en verde me tiró un piedrazo, traspasando la puerta y la ventana del lado mío, de milagro la estamos contando”, aseguró.

Y agregó: “Hay una pasajera que parecía que se había asustado, pero vino la ambulancia y no tiene nada. Se enojó, te dicen esos pasajeros que quieren comprar boletos, viajan todos los días gratis. Están revisando si hay cámaras para ver la situación, pero más que eso, nada. Todos los colectivos recibimos piedrazos, siempre, tanto como una travesura de un chico o como reacción de alguien”.

La situación de los choferes quedó en estado de máxima sensibilidad por el asesinato en los últimos meses de dos conductores. César Roldán y, más recientemente, Marcos Daloia.

Informe de Agostina Meneghettti.