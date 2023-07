Ignacio Astore, presidente de Newell’s, aparece en un video en el que se ve como ingresan la bandera de “Los Monos” al estadio, para desplegarla el día del partido homenaje a Maxi Rodríguez. Por el caso hay un detenido.

Froilán Ravena, abogado de Astore, se preguntó en Cadena 3 Rosario si su defendido debía llamar al 911 al advertir la bandera, y se preguntó también quién pagaría su velorio en ese caso.

Por su parte, Astore, en Siempre Juntos, declaró: “Al club lo fueron a allanar varias veces. En dos yo estaba presente. El lunes allanaron, el partido fue el sábado con un fiscal en la cancha. El debió denunciar si consideraba que era un delito. No lo hizo. A mí nadie me informó que esa bandera estaba buscada. Sacaban otras cosas de la cancha también, no puedo pedir que la desplieguen. No es mi función controlar banderas, es gestionar el club. Que me quieran inculpar es una falta de respeto e incapacidad ante cosas que son gravísimas, suceden en los estadios y son de público conocimiento”.

“Solo soy un simple presidente de una institución del futbol argentino –insistió-. No soy político, fiscal, gobernador, intendente o ministro de Seguridad. No tengo por que controlar una bandera y lo que la bandera quiere expresar. Cumplo mis funciones en el club. ¿Cómo entró la bandera, cómo se confeccionó, quién la pagó? No sé. Me quieren inculpar y es indemostrable porque no tengo nada que ver con esa bandera”.

El mandatario leproso dijo que el campo de juego estaba “deplorable” y por eso fue el sábado a ver “cómo estaba trabajando el canchero”. “La semana anterior nos habíamos reunido por ese tema”, afirmó.

“Yo la bandera ni la vi cuando la desplegaron porque estaba de espaldas. Uno de los fiscales que lleva el caso estaba en la tribuna del Palomar. Pudo haberla incautado en ese momento”, repitió.

“El viernes estuve en Huracán. El vicepresidente del club estaba aquí y le pareció desprolija la organización del evento. El sábado cuando fui las 11 al club todos los tirantes de la barra estaban colocados y había una tela blanca enrollada, con el diario del unes presumo que era el telón. Cuándo la metieron, no sé. No la vi entrar porque no estaba en la ciudad”, reveló.

Culpas y responsabilidades

Astore se refirió a quienes lo responsabilizan por lo sucedido y manifestó: “Le echan la culpa a la institución. Puedo tener una cierta culpa. ¿Quién abrió la puerta? Yo le prometo al hincha que la casa la voy a ordenar, pero fiscales, jueces y políticos deben ponerse los pantalones. Si el error es que alguien abrió la puerta, sé lo que tengo que hacer. Pero no me pueden echar la culpa a mí de cosas que suceden en esta ciudad”.

“Hay un sistema externo que maneja las cámaras del club, hay una que aparentemente no funcionaba, pero el resto sí. La bandera es un comunicado para el gobierno de Santa Fe. Hay incapacidad o miran para otro lado”, denunció.

“Ese video se filtró, estaba en la Fiscalía. Yo tengo una familia, amigos, esto no es gratis. Yo no tengo nada que ver con la bandera. Y si esa bandera tenía un mensaje, no era para el club”, dijo.

Sobre la relación del club con la barrabrava, destacó: “Prohibimos los eventos en el estadio cubierto. La barra nunca pudo hacer fiestas electrónicas allí. Que era una costumbre. Hace 8 meses, en el hospital en que trabajo pintaron y rompieron los vidrios”.

“Pedí un destacamento policial para un sector de actividades recreativas y no me lo dieron, no te dan ni cinco de pelota en esta ciudad”, concluyó.