Fanáticos de Lali acampan en Rosario antes del show del próximo sábado

A pesar de las bajas temperaturas, desde este domingo, grupos de fans de Lali Espósito comenzaron a acampar frente al Metropolitano para conseguir un lugar privilegiado en el campo general del show que Lali brindará el sábado por la noche.

“Somos 25 personas y nos dividimos en cuatro grupos: mañana, mediodía, tarde y noche. Nos vamos relevando, hoy nos toca desde la tarde hasta las nueve y media”, contaron al móvil de Cadena 3 Rosario algunos jóvenes que organizaron el operativo. Para aguantar el frío, recurrieron a lo clásico: “Hoy trajimos mates y facturas, porque zafamos del turno noche, que va a estar más bravo”, agregaron entre risas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El operativo de los fanáticos no deja detalles librados al azar. Algunos ya consiguieron colchones y gestionan un caloventor para los turnos más largos. “Yo la sigo desde el 2010, no me pierdo un show suyo en Rosario o Buenos Aires. No queríamos dejar pasar la experiencia de acampar cinco días para verla de cerca”, dijo uno de los fans que se define como “fanático a morir”.

La organización también contempla turnos rotativos por cuestiones laborales o académicas. “No es que estamos al pedo, como piensan algunos. Tenemos facultad, trabajo. Por eso hacemos relevos”, explicó otro de los acampantes, quien llegó a las 6 de la mañana y se quedará hasta la tarde. En cuanto a las necesidades básicas, improvisan con los baños del shopping: “Cierra a las 10, pero aguantamos unas horas más”.



“Conectamos mucho con esas canciones, son para dedicar y cantar con el alma”, aseguraron. El próximo sábado, el acceso al predio abrirá a las 19, pero desde temprano ese día empezarán a desmontar carpas.



Informe de Agostina Meneghetti.