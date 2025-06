El emotivo video de un futbolista que sufrió un impactante choque y se recupera

En diciembre del año pasado, Michail Antonio sufrió un accidente automovilístico que le provocó una fractura de fémur que hasta ahora lo mantiene fuera de las canchas.

El delantero de 35 años vive uno de los peores momentos de su carrera luego del impactante choque que sufrió. Su contrato con el West Ham termina el 30 de junio y por ahora el club en el que es muy querido decidió no renovarle el contrato e incluirlo como agente libre en la lista de la Premier.

El atacante compartió en los últimos días un video de su recuperación en el que se lo puede ver entrenando a pesar de su dolor y finalmente teniendo contacto con la pelota.

/Inicio Código Embebido/

NEW: Michail Antonio shares inspiring rehab video, from crash to now. pic.twitter.com/gihlHUhpLA

/Fin Código Embebido/

“Dada la situación única de Michail Antonio, tras su grave accidente de tráfico en diciembre de 2024, no se tomará ni se anunciará una decisión formal sobre su futuro hasta que se considere el momento adecuado para hacerlo”, dice el comunicado oficial del West Ham.

“Sin embargo, dado que su contrato actual también vence el 30 de junio, y para cumplir con el procedimiento de la Lista de Retenidos de la Premier League al final de la temporada 2024-25, Michail figurará como agente libre”, agregaron.

El accidente de Michail Antonio sacudió al mundo del fútbol debido a las fuertes imágenes que se podían ver del accidente automovilístico ocurrido en pleno parón invernal.

Antonio y su auto tras el choque. (Foto:BBC)

Antonio llegó al West Ham en 2015 y suma 80 goles con la camiseta de los "Hammers", por lo que es el máximo goleador en Premier League del club.

A sus 35 años, Michail Antonio trabaja duramente en volver a caminar con normalidad, correr e incluso volver a hacer goles.

/Inicio Código Embebido/

West Ham United has issued the Club's Retained List of players at the end of the 2024/25 season.



Read the full statement below ??