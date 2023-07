Bandera de Los Monos: "Si Astore llama al 911, ¿Quién paga el velorio después?"

El abogado penalista Froilán Ravena, representante del presidente de Newell’s, Ignacio Astore, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, tras la difusión de un video en el que se ve al mandatario del club al lado de donde ingresan la bandera de “Los Monos” al estadio.

“No me sorprende para nada el video. Cuando se filtra, porque es evidencia judicial, y se filtra a los medios, llega a manos de Astore y él me dice que es bueno que se vea el video, porque exhibe lo que él hizo”, indicó Ravena en primer lugar.

Y disparó: “Que hacía Astore, ¿llama al 911? ¿Quién paga el velorio después? Todo sabemos como es esto. No tenía obligación de avisar nada a nadie, tampoco sabía de qué se trataba. Él no es funcionario público, no tiene obligación de denunciar”.

“Él fue con el hijo para ver el estado del césped. Fue al sector de la 'Vieja Amelia'. En el video se ve que se queda mirando al campo de juego y la bandera pasa por al lado. En ese momento pasan muchas cosas por al lado. Estaban desmontando lo armado para la despedida”, sostuvo, y agregó: “Él no da indicación, no habla con nadie”.

Por otro lado, recordó que Astore se presentó en la Fiscalía y no negó nada. “Es el presidente del club, fue a ver la cancha porque Heinze se lo pidió. Hizo lo que tenía que hacer. Al día después del evento, no se sabía que había una bandera. Y además la exhibición de la bandera no es un delito”, aseguró.

“En la cancha había jueces, camaristas, fiscales. Estaba Edery, el fiscal que investiga ahora. Si era un delito, se cometió in situ, en flagrancia. Si vieron la bandera, y consideraron que era una intimidación, ¿qué hicieron? Tendrían que haberla secuestrado en el momento. Me parece llamativo, pero no es llamativo. Esto vende”, cuestionó.

“Que Astore esté en esta situación vende”, insistió Ravena. “Si lo quieren imputar que lo imputen. Irá, explicará. Pero después deberán dar explicaciones de las irregularidades que sucedieron. El despliegue de la bandera no es intimidación pública”, insistió.

“El presidente no está para ver si entra o no una bandera. para eso está la seguridad. El club alquiló el estadio, no tuvo nada que ver con el evento”, cerró.