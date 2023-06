Kristin Davis dice que la gente es mala y profundamente destructiva

Kristin Davis, que interpreta a Charlotte York Goldenblatt en "And Just Like That", la continuación de " Sex and The City", dijo que ha sufrido y mucho por su apariencia y que la gente no tiene piedad cuando el resultado de una cirugía plástica no es tan bueno como el paciente espera.

También habló sobre el estándar al que están sujetas las actrices de Hollywood en cuanto a la belleza y el paso del tiempo. “Estamos todo el tiempo siendo comparadas en todo momento con nuestras versiones más jóvenes, y es muy difícil para nosotras.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Además, es un desafío hacerle entender a los demás, y entender nosotras mismas, que no tenemos que lucir así, como hace algún tiempo. Internet quiere que lo hagas, pero a la vez, te critican si lo intentas. Es una situación muy conflictiva...”

En una entrevista publicada en The Telegraph, la actriz de "Sex and the City" describió la terrible experiencia emocional de recibir críticas mientras incursionaba en el mundo de las cirugías estéticas para verse más joven y bonita.

“Me he aplicado rellenos y ha sido bueno, pero también me he aplicado otros y ha sido malo. En esos casos, tuve que disolverlos y eso provocó que me ridiculizaran sin descanso. He llorado mucho por esa situación. Es muy estresante”.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Aseguró la actriz que cada vez que pasaba por el quirófano, “simplemente confiaba en los médicos que realizaban esos procedimientos”, pero en su caso, luego recibía las fuertes críticas en las redes “cuando algo salía mal”.

La apariencia de las tres protagonistas de "And Just Like That "se convirtió en un tema de discusión en las redes sociales, e incluso en algunos medios estadounidenses, en 2021, cuando se estrenó la primera temporada del spin-off del programa que las convirtió en estrellas.

Uno de los temas más comentados fue la cabellera de Sarah Jessica Parker, que decidió aparecer con canas. En su momento, la actriz le dijo a Vogue que las discusiones sobre su apariencia y la de sus coprotagonistas no eran otra cosa que “charlas misóginas”. Haciéndose eco de la declaración de su compañera de elenco, Davis también expresó en diciembre de 2021: “Todos quieren comentar. Unos a favor, otros en contra, sobre nuestros cabellos, nuestros rostros y sobre cualquier cosa que tenga que ver con nuestra apariencia. El nivel de intensidad de los comentarios muchas veces nos dejaron en estado de shock”