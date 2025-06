Amalia Granata lanzó fuertes acusaciones contra Cinthia Fernández por su candidatura

Amalia Granata, actual diputada de la legislatura de Santa Fe, realizó una contundente acusación contra la influencer Cinthia Fernández, señalándola por supuestamente haber percibido una suma de US$50 mil por su postulación como diputada provincial en las PASO de 2021. Este episodio se desató tras un acto fallido de Fernández, quien, con un video en portaligas mientras bailaba frente al Congreso, solo logró obtener el 1.1% de los votos. Al enterarse de rumores sobre una candidata que habría cobrado esa combinación de dinero y candidatura, Granata no dudó en referirse a su colega: “Es Cinthia Fernández”.

Amalia, además, hizo alusión a declaraciones anteriores de Yanina Latorre en diversos programas de televisión, donde se tocó el tema financiero en las campañas. En un intento de demostrar sus propias dificultades, Granata expresó: “Yo me cansé de sacar préstamos para bancarme mi partido y candidatura. Ya no sé a quién pedirle que me financie para ser candidata”.

Por su parte, Cinthia Fernández no tardó en responder a las acusaciones de Granata. En su defensa, dijo: “Amalia Granata. Lo tomo de quién viene”. No obstante, Fernández se mostró firme al advertir que, si Granata no presenta pruebas de sus afirmaciones, podría enfrentar consecuencias legales: “Si dijo eso va a tener que mostrar pruebas, supongo. Si no se va a comer alto juicio”.

Este cruce entre las dos figuras del entretenimiento y la política coincide con un clima de tensión en la arena política provincial, donde las campañas suelen estar llenas de acusaciones y controversias. Las reacciones de ambos sectores han polarizado opiniones y abierto debates sobre la ética en las candidaturas, el financiamiento de campañas y la transparencia en la política argentina, cuestiones que continúan en el centro de atención durante el actual ciclo electoral.