El juez neoyorquino desestimó la contrademanda de Justin Baldoni contra Blake Lively

Un juez federal de Nueva York, Lewis Liman, desestimó la contrademanda que Justin Baldoni presentó contra Blake Lively, luego de que la actriz lo acusara de acoso sexual durante el rodaje de la película "Romper el círculo." Esta decisión del magistrado significó un impacto económico de 650 millones de dólares, que abarcaba la contrademanda y la solicitud por difamación. Bryan Freedman, abogado de Baldoni, destacó que Liman les había sugerido "enmendar cuatro de las siete acusaciones con pruebas adicionales".

El letrado argumentó que el caso se centra en "acusaciones falsas de acoso sexual y represalias", así como en una supuesta campaña de desprestigio que el equipo de Lively considera "inrastreable", pues no pueden demostrar lo que no ocurrió. Mientras tanto, el juez estableció que el equipo de Baldoni no demostró que Lively hubiera actuado con malicia o de manera intencional en sus acusaciones, además de descartar las alegaciones que indicaban que la actriz habría incurrido en extorsión ilícita en lugar de realizar una negociación permitida en el contexto laboral.

Frente a este veredicto, los abogados que defienden a Lively lo interpretaron como una "victoria total", reafirmando la versión de la actriz y de aquellos que Baldoni y su equipo de Wayfarer llevaron a los tribunales en respuesta a lo que consideran represalias legales. La situación ha captado la atención del público y deja en claro que las polémicas en el mundo del espectáculo continúan siendo objeto de análisis y debate.