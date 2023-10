Zovatto: "En coyunturas como esta, la gente tiene la tentación del precipicio"

Daniel Zovatto es uno de los analistas más prestigiosos del país y el reconocimiento de la Universidad Nacional de Córdoba con el título de Honoris Causa pone de manifiesto su especial mirada para interpretar la realidad local e internacional.

En diálogo con Cadena 3, el analista habló sobre la importancia de las próximas elecciones en Argentina, la posibilidad que tienen los electores para salir de la crisis, el fenómeno Milei y la coyuntura de las democracias en Latinoamérica.

Las elecciones del próximo 22 de octubre

Para Zovatto esta es la "elección más importante de los últimos 40 años" porque hay un nivel de incertidumbre, una sociedad "fastidiada" y una competencia donde los partidos tradicionales "han colapsado".

"Está el peligro de la tentación del precipicio. Yo creo que estamos en un momento muy delicado en la Argentina, no solo de la coyuntura actual, sino de lo que puede venir", advirtió.

En otras palabras, para Zovatto lo que "está en juego" en los próximos sufragios que llevan a Javier Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich como los candidatos con más chances, es la "posibilidad de reconstruir la movilidad social ascendente".

"Gane quien gane le 22 de octubre o en segunda vuelta, la situación de argentina va a seguir siendo dramática. Va a tener una situación extremadamente compleja, la gobernabilidad no la va a tener asegurada, por eso va a necesitar la construcción de consensos", puntualizó.

El fenómeno Milei

Sin lugar a dudas, uno de los temas que recorren las charlas de los argentinos es la irrupción del candidato de La Libertad Avanza entre los candidatos más votados.

Para Zovatto, la llegada del libertario no es la causa del problema de Argentina, sino la consecuencia de un sistema político-económico y social que fracasó.

"En nuestra democracia que lleva 40 años ininterrumpidos tenemos asignaturas pendientes y fuertes fracasos que le abrieron la puerta: multiplicar la pobreza por diez, no lograr salir del subdesarrollo y el rompimiento del kirchnerismo-macrismo como partidos que colonizaron el peronismo y el radicalismo", analizó.

La posibilidad que tienen los argentinos con el voto

"La salida no es a través de estos outsiders. No es con menos democracia, sí con un país con más democracia, más debate y no con más populismo y personalismo", opinó.

En ese sentido, aclaró que "podemos tener una mirada pesimista o reconociendo el desafío y los problemas difíciles que enfrenta nuestra democracia y hacer una apuesta poniendo foco en lo posible y no en lo probable".

"Las elecciones nos vuelven a ofrecer una oportunidad para, a través del voto, corregir los errores sin derramar sangre y poder oxigenar el sistema político para salir de este laberinto en el cual el país se encuentra", agregó.

La crisis democrática en Latinoamérica

En los últimos 15 años hemos perdido once sistemas democráticos

Ocho países dejaron de ser democracias y se convirtieron en regímenes híbridos (México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay)

Nos quedan de los 20 países, 8 con democracias plenas

La inestabilidad de Ecuador

Es un país dividido, acosado por el narcotráfico, tiene una situación de violencia mayúscula

De un lado se están diciendo que quienes asesinaron a uno de los candidatos son parte cercana al correísmo y del otro lado dicen que el Álvaro Noboa tiene empresas en Panamá

Las últimas encuestas muestran está el riesgo que se dé una elección muy ajustada y eso podría desatar una situación de crisis política

El presidente que sea electo, va a gobernar únicamente por 18 meses porque se elige un presidente para que complete el mandato de Laso

Entrevista de "Informados, al Regreso".