Zaffaroni: "La condena a Cristina es un acto político, no de justicia"

Eugenio Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y actual miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realizó un análisis contundente sobre el reciente fallo de la Corte que ratificó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. En una entrevista con Splendid AM 990, Zaffaroni describió el día de la condena como "un día gorilazo", y manifestó que lo que se experimenta en Argentina no constituye un verdadero estado de derecho, sino más bien un "régimen de no derecho".

Desde el inicio de su intervención, Zaffaroni dejó claro su postura: "Esto no es justicia, es política pura. Se trata de una decisión política redactada por secretarios, no por jueces", enfatizó. Los tres jueces de la Corte que suscribieron el fallo, a quienes se refirió como "el triunvirato", carecen de experiencia previa en la judicatura, según su opinión, y afirmó que no habrían dedicado tiempo al estudio del derecho desde su formación académica. Según Zaffaroni, simplemente ejecutaron la decisión que les fue impuesta, lo que considera un acto deliberado e irresponsable.

El jurista destacó que el objetivo de esta maniobra es claro: "Excluir a Cristina de la competencia electoral. La proscriben al igual que ocurrió en otros episodios de la historia argentina. Sin embargo, al intentar sacarla del juego, la están convirtiendo en una víctima del sistema, lo que puede no resultar favorable para el gobierno". Zaffaroni indicó que Cristina ha sido víctima de una campaña de lawfare desde hace tiempo, y ejemplificó la situación con los casos de Lula, Correa y Evo Morales. En todos estos casos, identificó patrones, incluyendo procesos judiciales extensos, acusaciones infundadas y fiscales que basan sus afirmaciones en meras creencias en lugar de evidencia sólida.

Además, Zaffaroni subrayó que los hechos relativos a la condena no solo afectan el derecho individual de Fernández de Kirchner, sino que también representan una amenaza para el derecho colectivo de la población argentina. "No se encuentra en juego solo el derecho de Cristina a ser electa, sino también el de cada argentino a poder decidir si votarla o no. Si esto les sucede a ella, pueden hacerlo con cualquiera, lo que es alarmante". Resaltó la falta de garantías actuales que brinda el sistema judicial, planteándose sobre dónde reclamar los derechos si las instituciones están cooptadas y el país se encuentra bajo un régimen de no derecho.

Al analizar el fallo, Zaffaroni expresó su indignación por la supuesta falta de imparcialidad en el proceso: "¿Cómo se puede argumentar que no hay parcialidad cuando los jueces de la causa interactúan socialmente con el adversario político de la condenada? ¿Qué más se necesita para evidenciar la parcialidad?". Criticó duramente a los jueces por no contemplar la gravedad institucional que implica condenar a alguien que fue presidenta y vicepresidenta en varias ocasiones, tildando la decisión de "barbaridad".

Respecto a las posibilidades de revertir esta situación a través de la justicia, Zaffaroni no fue optimista. Afirmó que las alternativas se limitan a acciones internacionales, como acudir a la ONU o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero consideró poco probable que algún recurso tenga éxito en el corto plazo, afirmando que este año Cristina no podría participar como candidata. Aseguró que la única salida sería una solución política, no una judicial.

Sobre un posible indulto por parte del presidente Javier Milei, Zaffaroni fue claro: "Legalmente podría hacerlo, aunque hay restricciones constitucionales en casos de corrupción. Sin embargo, Milei no se atrevería a hacerlo, eso es evidente". También criticó la idea de que el fallo fue una decisión aislada, afirmando que el contexto político sugiere una complicidad deliberada. A su juicio, en lugar de debilitar a Cristina en las urnas, la están transformando en una mártir y unificando al peronismo, lo que juega en su contra.

Se mostró aún más crítico del sistema judicial en Argentina, aseverando que el país se distingue por contar con una Corte Suprema que funciona como un triunvirato sin control de constitucionalidad, lo que considera una "anarquía jurídica". Planteó que dicha anarquía es la base del régimen actual, que no representa una república, sino una fachada democrática con instituciones en crisis.

En cuanto a las repercusiones sociales y políticas de la sentencia, Zaffaroni fue contundente: “Han despertado al peronismo. Intentaron marginar al movimiento nacional y popular, pero su esfuerzo resultará en lo contrario. Desde el bombardeo de 1955 se han buscado erradicar al peronismo, y siempre han fallado. El peronismo es inmortal, representa un sentimiento nacional y defensa de la soberanía, y esta ofensiva judicial y económica es una manifestación de colonialismo financiero".

Finalmente, reflexionó sobre el futuro, sentado que, en su opinión, "este régimen acabará, como lo hicieron otras iniciativas fracasadas en la historia argentina. Lo crucial es cómo reconstruiremos el país luego de este colapso, pues no se puede continuar sin un Poder Judicial independiente y sin instituciones sólidas". En cuanto a un posible arresto domiciliario de Cristina Fernández, Zaffaroni expresó su esperanza de que "no cometan la indignidad de tratarla como lo hicieron con Amado Boudou, humillándola". Culminó subrayando su apoyo incondicional a Cristina, dejando claro que, aunque no había estado en contacto reciente, su disposición a ayudarla está firme.