Este domingo, Botafogo y Seattle Sounders FC se enfrentan en el Mundial de Clubes

Este domingo, el Botafogo de Brasil y el Seattle Sounders FC de Estados Unidos se vieron las caras en un partido crucial por la primera jornada del Grupo B del Mundial de Clubes FIFA. El encuentro internacional comenzó a las 23:00 (hora argentina) en el estadio Lumen Field de Washington, que también será el escenario donde debutará River Plate en este certamen. La autoridad arbitral designada fue el sueco Glenn Nyberg.

El partido se transmitió en vivo a través de tres plataformas distintas: DAZN, Disney+ y DSports. Este choque significó un momento determinante en las expectativas de ambos equipos, ya que el Grupo B también incluía a dos gigantes europeos: el Atlético de Madrid y el París Saint-Germain. Por esta razón, tanto el conjunto brasileño como el estadounidense entendieron que obtener una victoria en este primer compromiso era vital para aspirar al segundo puesto y asegurar el pase a la siguiente fase.

Botafogo llegó a este Mundial de Clubes como representante sudamericano tras haber alcanzado los octavos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores, donde se enfrentará a Liga de Quito. El equipo, dirigido por el portugués Renato Paiva, ocupó el octavo lugar en el Brasileirão y buscó dejar su huella en el torneo de clubes más importante del calendario anual.

Por su parte, el Seattle Sounders jugó como local en su propia cancha, aunque oficialmente figuró como visitante. Este aspecto geográfico podría haber favorecido al equipo, a pesar de que su rendimiento deportivo esa temporada no fue el mejor: no ganó torneos internacionales y se posicionó en el sexto lugar de la MLS. Sin embargo, contaron con una gran carta en su plantilla: el extremo argentino Pedro De la Vega, ex Lanús, quien ofreció desequilibrio por banda derecha y se convirtió en una de las principales amenazas ofensivas para la defensa del conjunto carioca.

Tanto Botafogo como Seattle compartieron un mismo objetivo: hacer historia. Ninguno había ganado previamente una Copa Intercontinental ni había tenido grandes campañas en este torneo, pero el contexto los presentó frente a una oportunidad única: convertirse en una de las sorpresas del Mundial de Clubes 2025.