Red Bus sufrió un ciberataque, pero los pasajeros viajan igual sin saldo

La empresa que administra el sistema Red Bus del boleto urbano de Córdoba, Bizland, sufrió un ciberataque este jueves que afectó la posibilidad de cargar las tarjetas.

Sin embargo, el secretario de Transporte municipal, Marcelo Rodio, garantizó por completo el transporte en la ciudad para este viernes.

En ese sentido, explicó a Cadena 3 que los usuarios tendrán la posibilidad de tener dos viajes "en negativo" extras, además de los que ya tienen por defecto.

Estos viajes en negativo extras a los que ya se tienen, se les cobrará cuando recarguen la tarjeta.

Aclaró que el 86% de las 1.000 bocas de expendio para cargar la tarjeta tienen saldo disponible. Para las restantes, dijo que esperan que el problema se solucione para este viernes.

"Todos los que tienen saldo en la tarjeta podrán viajar tranquilamente. Sin saldo y si el comercio está en ese 86% que tiene disponible, lo podrán cargar. Si no tiene saldo y el comercio cercano tampoco tiene saldo, por el día de mañana (por este viernes) le confirmamos a la gente que tendrán la posibilidad de tener cuatro viajes, de ida y de vuelta, y no tengan ningún problema, con saldo negativo", enfatizó.

Y detalló: "Fue un ciberataque muy importante a los servicios hosteados en Datacenter de Telefónica, confiamos en que se va a solucionar. Tenemos transporte público garantizado, ya están habladas las empresas".

La compañía aclaró en un comunicado que no hubo acceso a datos personales de la gente ni de empresas "No afectó ni a fondos públicos ni de pasajeros. No se robaron la plata", dijo Rodio.

"El ataque no pudo superar las barreras de contención para este tipo de intrusiones con que cuenta la empresa, pero sí llegó a impactar sobre los servidores de comunicaciones por lo que se está viendo afectada la posibilidad de acreditación de saldo por parte de los usuarios en algunos de los puntos de carga de la red", detallaron desde la compañía que también opera en Salta, La Rioja y Tucumán.

Por otra parte, Rodio dijo que en la actual gestión ya pidieron dos veces que Córdoba se incorpore al sistema SUBE, pero criticó que el Gobierno nacional "no quiere hacer la inversión".

Entrevista de "Informados, al regreso".