Mauro Icardi sufrió la rotura de ligamentos cruzados y menisco

El futbolista argentino Mauro Icardi sufrió, en el día del jueves en la derrota del Galatasaray ante el Tottenham por 3-2 por la cuarta jornada de la Europa League, una rotura de ligamentos cruzados y menisco.

El delantero sufrió de una lesión cuando faltaban poco de que el partido finalizara, a los 37 minutos del segundo tiempo, los médicos tuvieron que ingresar al campo de juego y el delantero debió ser reemplazado por el turco Berkan Kutlu.

Desde el Galatasaray comunicaron que el jugador sufrió de una rotura de ligamentos cruzados y menisco: “En los exámenes de resonancia magnética realizados en nuestro hospital patrocinador, Medicana, se detectó una rotura y daño de menisco en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha de nuestro futbolista Mauro Icardi, lesionado en el partido del Tottenham de la cuarta semana de la UEFA Europa League".

“Ha comenzado la rehabilitación preoperatoria de nuestro jugador, cuya cirugía está prevista”, finalizó el club.

