Cristina Bajo, la voz de la novela histórica cordobesa y su legado literario

Cristina Bajoes considerada una figura central en la literatura de Córdoba de las últimas décadas. Ella misma, si bien con modestia, reconoce su lugar, afirmando que tiene "más o menos la cabeza afuera del agua" y que hay "muchos escritores muy buenos aquí en Córdoba, en la antigüedad y en la en el tiempo presente también". En lo que respecta a la novela histórica, acepta que es un área donde pocos escritores contemporáneos a ella se han aventurado.

"Vos sabes que en ese sentido sí te voy a dar la razón porque cómo ser eh yo puedo hablar de algunos escritores más o menos contemporáneos míos, que son muy buenos, pero prácticamente muy pocos de ellos han hecho novela histórica", comentó a Cadena 3, señalando que otros han preferido la novela política, policial o costumbrista.

Su propia saga de novela histórica, la de los Osorio, que empezó hace "30, 40 años atrás", se ambienta en la guerra civil argentina de mediados del siglo XIX. "La última novela yo termino, hago que Luz termine en esa casa", refiere, aludiendo al desenlace de la saga en una casa antigua de Cabana que aún existe.

Los cimientos lectores

La pasión por la lectura se inició muy temprano en Cristina Bajo. Aprendió a leer antes de ir al colegio porque sus padres les leían antes de dormir y les compraban libros con ilustraciones. Recuerda que "a mí me Me encantaba tanto lo que era que cuando a mí me anotan en el 25 de mayo, la monja la llama a mamá y le dije, Pero Cristina ya sabe leer y escribir en primer grado".

Sobre cómo aprendió, dice: "De alguna manera, no sé cómo aprendí a leer y a escribir". Sus padres fomentaron esta afición, llegando a poner "una biblioteca a los pies de la cama" de cada hijo, además de las bibliotecas generales en la casa. Se le permitía tomar cualquier libro, conservando incluso uno de arte de la National Gallery que le regalaron a su padre.

Se describe como una lectora que "no paré más". Evoca una anécdota escolar donde, tras leer Capitanes Valientes de Kipling, escribió una composición sobre un viaje a Nueva Zelanda sin haber salido de Córdoba.

"Me metí adentro del libro", afirmó, considerando que "Ese es uno de los grandes secretos de ser un buen lector".

Su conocimiento de la historia local proviene de diversas fuentes. Su padre compraba muchos libros de historia, pero un pilar fundamental fue la recopilación de "historias de las familias de Córdoba que no están escritas en ninguna parte", transmitidas oralmente.

Gente conocida de su padre, al verla interesada, le regalaban libros de sus abuelos. Aunque la mayoría de esas personas habían fallecido al publicar ella sus libros, siente que les "prolongaste la historia de ellos". Las conversaciones con la gente mayor en Cabana, que les hablaban "como si fuéramos grandes", también fueron formativas.

Respecto al conocimiento de la historia local, sugiere que pudo deberse a una orientación temprana de figuras como Sarmiento o Alberdi hacia "el mundo" (la Revolución Francesa) en lugar de España, fomentando un interés universal más que regional. Sin embargo, basándose en un estudio, señala que "Los cordobeses somos los que compramos más libros de novela histórica y la historia de Córdoba que el resto del país". Este interés por el pasado local se reavivó tras un evento en Córdoba que llevó a la gente a preguntarse "qué éramos".

Influencias y recomendaciones literarias

La lectura fue crucial para convertirse en escritora. Aprendió, leyendo a Borges, que "no hay escritor que no sea un lector". La novela Lo que el viento se llevó fue particularmente influyente; la leyó siete veces y vio la película cinco. "Ese libro me fue el que me hizo querer escribir una historia cordobesa así", confiesa, ambientada en la guerra civil, que culminó en su novela Como vivido cien veces.

Empezó a escribirla como un "duelo" o "desafío" a una profesora de la Universidad de Roma, Rosa Campra, que consideraba que la historia argentina "no es tan linda como la norteamericana".

La escritura de Como vivido cien veces le tomó "20, 25 años", ya que la dejaba y la retomaba. Empezó a escribir con una máquina de 1919 de su padre, y considera que "cuando pude empezar a escribir a máquina, ahí me sentí escritora". Aunque sigue escribiendo a mano, la computadora le "encanta" por su facilidad.

Consultada sobre qué libro recomendaría, eligió a Jane Austen, a quien considera una de sus "profesoras". Destaca que Austen, que escribió a fines del siglo XVIII, "la podés leer bien [...] sin que le pongan ninguna de eso, sino tal cual escribía ella hasta hoy, porque es una literatura de hoy", a diferencia de las Brontë que escribieron 100 años después y resultan más decimonónicas. Admira su capacidad para sintetizar descripciones: "sintetiza mucho en dos palabras vos en ella no tiene que hacerte una descripción larga de cómo es el personaje.

Vos leés una frase de él de ese personaje y ya sabes cómo es, lo ves físicamente". Recomienda especialmente "Sensatez y Sentimiento, me encanta, orgullo y prejuicio también", y "Persuasión". Considera que estos "son como para leer y aprender".

Entrevista de Sergio Suppo