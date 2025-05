Jonás Gutiérrez sorprende en Newcastle al tocar la guitarra en la calle y causa revuelo

Jonás Gutiérrez, exfutbolista argentino, sorprendió a sus seguidores al ser captado tocando la guitarra en las calles de Newcastle, Inglaterra. El programa de televisión Bendita transmitió el video donde el jugador interpreta "En la orilla de mi cama", una popular canción de la banda argentina La Contra.

Alejandra Maglietti, ex pareja de Gutiérrez y actual panelista en el programa, no dudó en comentar la situación. "Estuvo vinculado afectivamente con alguien de este programa, y ahora toca la guitarra en la calle", manifestó Beto Casella al presentar el clip. Maglietti, entre risas y con un evidente tono de burla, respondió: "No lo conozco".

A pesar de que la reacción de Maglietti fue cómica, la vista a Gutiérrez tocando la guitarra en la vía pública desató una ola de comentarios en redes sociales, donde los usuarios expresaron su sorpresa y admiración por el exfutbolista.

El clip se volvió viral rápidamente, y muchos usuarios lo compartieron, declarando que es admirable ver a Gutiérrez utilizando su talento musical después de haber concluido su carrera deportiva. "A la que te jedi le agarró calor", acotó Edith Hermida, comentando sobre la incomodidad de Maglietti en la situación presentada.

Jonás Gutiérrez y Alejandra Maglietti mantuvieron una relación sentimental por cinco años, hasta que decidieron separarse en 2019. En la actualidad, Maglietti espera su primer hijo con su actual pareja, Juan Manuel, lo que añade un toque de relevancia personal a la situación.